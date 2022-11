„Nicht bundesligatauglich“: Sportfreunde Friedrichshafen verlieren mit indiskutabler Vorstellung

Herbe Heimklatsche für die Sportfreunde Friedrichshafen: Die Häfler Kegler unterlagen in der 1. Bundesliga dem SKK Raindorf mit 0:8 (3283:3635 Kegel). Die Sportfreunde präsentierten sich erschreckend schwach. Im Bericht zum Spiel ging Kegler Torsten Reiser mit sich und seiner Mannschaft hart ins Gericht. Er sprach von einer „indiskutablen und nicht bundesligatauglichen Vorstellung“.

Bereits im Startpaar stellten die Gäste in der Bodenseesporthalle die Weichen auf Sieg. Michael Reiter ging aufseiten der Sportfreunde gegen Tim Brachtel ins Duell. Den ersten Satz gewann Reiter mit 149:143 Kegel, doch insgesamt zog er den Kürzeren. Bei 2:2 Sätzen und 591:615 Kegel musste er den Mannschaftspunkt dem Gast aus der Oberpfalz überlassen. Darko Lotina verlor mit 1:3 Sätzen und 567:608 Kegel gegen Mathias Weber.

Eine Besserung blieb aus. Sportfreunde-Kegler Jan Giray fand gegen Daniel Schmid zu keiner Zeit ins Spiel und ging mit 0:4 Sätzen und 522:595 Kegel unter. Oliver Lämmle leistete dem tschechischen Nationalspieler Milan Svoboda mehr Gegenwehr, was aber nicht reichte. Er verlor 1:3 (573:605 Kegel) – beide Duelle in der Mittelpaarung gingen an den Dritten der Kegel-Bundesliga.

Reiser und Lotina gehen gegen Lallinger unter

Komplett von der Rolle waren die weiteren Spieler der Sportfreunde. So war es nicht verwunderlich, dass Nicolai Müller gegen Michael Kotal, dem zweiten Tschechen im Raindorfer Team, mit 1:3 und klaren 519:584 Kegel unterlag. Auch Torsten Reiser war nicht wiederzuerkennen. Ohne Bezug zum Spiel und hadernd ging er zusammen mit Dejan Lotina (die letzten 30 Wurf) gegen den Nationalspieler Manuel Lallinger 0:4 (511:628 Kegel) unter, wobei der Gästespieler das Tagesbestergebnis erspielte.

Mit dieser Packung ist der positive Leistungstrend gestoppt worden. In der Tabelle rangieren die Sportfreunde auf dem vorletzten Tabellenplatz und reisen mit einem absoluten Frusterlebnis auf die Ostalb zum KC Schwabsberg (Samstag, 12 Uhr). „Aufstehen, Krone richten und nach vorne schauen, so das Credo zum richtungsweisenden Spiel kommende Woche“, meinte Reiser.