Er gilt als meisterhafter Ngoni-Spieler, der in Garana, einem kleinen Dorf in Mali am Ufer des Niger geborene Instrumentalist und Sänger, der die westafrikanische Musik mit seiner Kunst erneuert und weiterentwickelt hat. Am Samstag, 29. Februar sind Bassekou Kouyaté & Ngoni ba um 20 Uhr im Bahnhof Fischbach zu erleben.

Sein lautenähnliches Instrument, eine gezupfte Langhals-Spießlaute, ist seit dem 13. Jahrhundert das Hauptinstrument der Griots, jener Sänger und Instrumentalisten, die in Teilen Westafrikas – Mali, Gambia, Guinea, Senegal – ihre Geschichten zu Musik bis heute vortragen. Und in dieser Kultur ist Bassekou Kouyaté aufgewachsen. Sein Vater lehrte den Zwölfjährigen das Ngoni-Spiel. Dass er einmal ein international erfolgreicher Musiker werden würde, war damals nicht abzusehen. 1990 präsentierte er sich in Europa, später im selben Jahr dann in den USA. Sein künstlerischer Weg führte ihn laut Pressemitteilung des Häfler Kulturbüros mit Kollegen wie Ali Farka Touré, Taj Mahal, Bono, Joachim Kühn oder Sir Paul McCartney zusammen auf die Bühne.

Kouyaté ist es zu verdanken, dass die Ngoni heute weltweit auf den Bühnen und in der Musikszene etabliert ist. Mit großem Respekt vor der Tradition seines Instruments habe er es behutsam modernisiert, Saiten hinzugefügt und die Verbindung zu unterschiedlichen zeitgenössischen Musikstilen wie Jazz, Blues, Rock oder Latin geknüpft. 2013 kürte die BBC den virtuosen Musiker zum „besten afrikanischen Künstler des Jahres“. Gemeinsam mit seiner späteren Frau, der Sängerin Amy Sacko, gründete Bassekou Kouyaté die Band Ngoni ba, zu der weitere Ngoni-Spieler und Percussionisten gehören. Und mit ihr war er weltweit zu den renommierten Festivals wie in Glastonbury, Roskilde, Fuji Rock Festival, North Sea Jazz Festival oder Womad eingeladen und ist in bekannten Konzerthäusern wie der Elbphilharmonie aufgetreten.

Aktuell sind er und seine Band mit seinem fünften Album „Miri“ auf Tournee. „Miri“ lässt sich mit „Traum“ oder „Betrachtung“ ins Deutsch übersetzen. Es ist ein sehr persönliches Album, ernst und nachdenklich. Die Inspiration dazu holte sich der Künstler in seinem Heimatdorf, wohin er sich nach dem Tod seiner Mutter für Wochen zurückgezogen hatte.

In seinen Liedern äußert sich Bassekou Kouyaté hier zu Leben und Liebe, zu Freundschaft und Familie und zu seinem von Krisen heimgesuchten Heimatland, das mit korrupten Politikern, Islamisten, Spannungen zwischen Nomaden und Landwirten und nicht zuletzt mit dem Klimawandel zu kämpfen hat.