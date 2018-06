Die Eurobike habe sich in ihrer 25-jährigen Geschichte nicht nur zu einer Messe entwickelt, auf der sich die Marktführer der globalen Fahrradindustrie präsentieren. Sie ist vor allem häufig auch jene Plattform, auf der junge Unternehmen ihre ersten Schritte an die Öffentlichkeit wagen, wie die Messe Friedrichshafen. Auch bei der kommenden Auflage vom 31. August bis 4. September 2016 werden wieder einige interessante Neulinge ihre Eurobike-Premiere feiern.

Wenn finnische Medien einen neuen Fahrradhersteller aus dem eigenen Land vorstellen, dann klingt das ungefähr so: „Jyväskylässä thedään pyöriä“. Die Tageszeitung „Keskisuomalainen“ berichtete mit dieser Schlagzeile schon Anfang 2015 über den gerade gegründeten, neuen Fahrradhersteller Pole Bicycle. Die Kombination Finnland und Fahrradhersteller ist dabei keineswegs ungewöhnlich. Mit Helkama und Tunturi stammen zwei der ältesten Fahrradhersteller Europas aus Finnland.

Pole Bicycle hat sich vor allem auf das Mountainbike-Segment mit einer eigenen Formensprache spezialisiert. Design und Mountainbiken ist dem finnischen Start-up dabei quasi in die Wiege gelegt: Leo Kokkonen, einer der beiden Gründer, blickt nicht nur auf eine langjährige Karriere als Industrie-Designer zurück, sondern auch auf einen Titel als finnischer Meister im MTB-Downhill. Das merkt man auch den Bikes von Pole an, die mit einer eigenwilligen, sehr gestreckten Geometrie aus der Masse herausstechen. Das Ergebnis seien Bikes, die bergab voll in ihrem Element sind, ohne dabei Qualitäten auf dem Trail vermissen zu lassen, kündigt die Messe an.

Aufmerksamen Beobachtern könnte die Marke Bold Cycles schon auf der vergangenen Eurobike aufgefallen sein: Damals war ein Modell des jungen Schweizer Bike-Herstellers als Gewinner eines Eurobike Awards in der Sonderschau im Foyer West ausgestellt. In diesem Jahr ist Bold Cycles nun erstmals auch mit einem eigenen Messestand dabei.

Leichtes E-Bike

Wer den Messestand besucht, erfährt, dass es dem Start-up gelungen ist, mit der „Linkin“-Konstruktion die Fahrwerkskomponenten für das Hinterrad komplett in den Rahmen zu verlegen. Das sei nicht nur optisch eine saubere Lösung, sondern schütze auch den empfindlichen Dämpfer vor Dreck und Nässe. Inzwischen sind die Schweizer mit ihrem innovativen Konzept bereits im zweiten Jahr auf dem Fahrradmarkt unterwegs. Mit der Teilnahme an der Eurobike wagt Bold nun den Sprung auf die große Weltbühne der Fahrradbranche.

Dass ein Fahrrad nicht nur funktionell, sondern auch ein Design-Objekt sein kann, wird in der Fahrradbranche bereits seit 1998 von der dänischen Fahrradschmiede Biomega bewiesen. Dass der Design-Pionier nun nach mehrjähriger Messeabstinenz als Aussteller auf die Eurobike zurückkehrt, hat einen besonderen Grund: Biomega hat mit dem Modell OKO sein erstes E-Bike im Gepäck. Das OKO baut auf einen Carbon-Rahmen, bei dem nicht nur der Akku vollintegriert ist, sondern auch die Schutzbleche ein fester Teil der Rahmenkonstruktion sind. Das Gewicht: unter 19 Kilogramm.

Monochrome Bikes zählt auf der nächsten Eurobike zweifellos zu den Ausstellern mit der weitesten Anreise. Das junge Unternehmen aus der argentinischen Hauptstadt Buenos Aires wagt erstmals den Sprung über den Atlantik. Und das ist gut so, findet die Messe: Die Modelle von Monochrome Bikes versprühten das besondere Flair der südamerikanischen Metropole. Beim Blick auf die klassischen Stahlrahmen, die mit viel Liebe zum Detail und einem guten Auge für Farben und Formen ausgestattet wurden, denke man unweigerlich an aufregende Tango-Abende auf den Avenidas und Plazas von Buenos Aires.

Schon seit 2012 im Fahrradmarkt unterwegs ist der Komponentenhersteller Kappstein. Allerdings hat das in Australien gegründete und später ins thüringische Gotha verlegte Unternehmen bislang eher im Verborgenen gewirkt. Das soll sich nun mit der Premiere als Aussteller auf der Eurobike ändern. Mit ihrem Tretlagergetriebe Doppio haben die Macher ehrgeizige Pläne. Apropos ehrgeizig: Ihren ersten großen Auftritt auf internationaler Bühne haben die Komponenten von Kappstein noch kurz vor der Eurobike – nämlich an den Wettkampfgeräten der deutschen Bahnrad-Mannschaft bei den Olympischen Spielen in Rio.

Die Eurobike findet vom 31. August bis 4. September statt. Während die ersten drei Tage den Fachbesuchern vorbehalten sind, stehen Samstag und Sonntag ganz im Zeichen der neuen Festival Days, bei denen alle Fahrrad-Fans die Neuheiten erleben können. Weitere Infos gibt’s unter

www.eurobike-show.de

www.facebook.com/eurobike.tradeshow