New Jazzport Orchestra spielt Uraufführungen

Der Komponist Peter Fulda ist ein freundlicher, bescheiden auftretender Mensch. Beschaulich ist seine Klangsprache deshalb aber noch lange nicht. Das zeigen Fuldas letzte Proben mit dem New Jazzport Orchestra (NJPO): Die Jazz-Bigband brodelt, pulsiert – und sie lauert: Während eines Posaunen-Solos nimmt sie sich nicht zurück, sondern brandet gegen das Solo an als wolle sie es zum Kentern bringen.

Die Seefahrt-Metapher kommt nicht von Ungefähr: Das NJPO probt Peter Fuldas Suite „The Next Last Wave“. Sie kreist – oder besser: wirbelt – um die vier Elementargeister Erde, Feuer, Wasser und Luft. „Drei von vier Sätzen dieser Suite hat Peter für uns komponiert. Wir bereiten uns also auf Uraufführungen vor. Den vierten Satz hat er für uns neu arrangiert“, sagt Florian Loebermann, der musikalische Leiter des NJPO.

Das Konzert mit drei weiteren Stücke findet bereits am Freitag, 13. Mai, um 20 Uhr im Bahnhof Fischbach statt, im Rahmen des Bodenseefestivals mit seinem Motto „Natur“. „Der Verein Jazzport finanziert und organisiert dieses Konzert zur Gänze selbst“, sagt Jürgen Deeg, der Vorsitzende von Jazzport.

Ein Komponist aus Nürnberg und das NJPO – wie ergab sich die Verbindung? „Peter Fulda und ich sind in Schwabach bei Nürnberg gemeinsam zur Schule gegangen“, erzählt Loebermann. „Er war zwei Klassen über mir und ich habe zu ihm aufgeschaut, weil er schon Jazzkonzerte organisiert hat.“ Mittlerweile hat Fulda über 400 Werke komponiert und mit Jazzgrößen wie Charlie Mariano, Michael Wollny oder Nils Wogram zusammengearbeitet.

Und nun also das NJPO. Ein Klacks sind Peter Fuldas Kompositionen für die Häfler Musiker nicht. Denn Fulda bricht gerne mit den üblichen Ordnungsprinzipien. Das gibt etwa für die Instrumentensätze: Fulda mischt sie nämlich. „Das heißt, es spielen nicht immer alle Saxofone geschlossen gegen alle Trompeten oder alle Posaunen“, erläutert Fulda. „Sondern ich lasse zum Beispiel die dritte und vierte Trompete mit den beiden Altsaxofonen zusammenspielen, und die Tenorsaxofone mit den Posaunen.“

Das macht erhöhte Aufmerksamkeit seitens der Musiker notwendig. Indem er Routinen bricht, möchte Fulda die Klangmöglichkeiten der Bigband ausschöpfen. Das erscheint auch angemessen angesichts einer Suite, die sich um die Elemente dreht – etwa um Luft, die säuseln, sich aber auch zum Sturm steigern kann. Oder um Wasser, das eine Spanne von der Schäfchenwolke bis zur reißenden Flut umfasst.

Beim Konzert wird folglich nicht permanent das volle Orchester spielen, sondern bisweilen auch kleinere Gruppen. „Peter mag die Extreme. Er fordert uns oft heraus, noch mehr zu geben. Es gibt wahnsinnig laute Passagen und die kontrastiert er dann mit ganz zarten“, sagt Florian Loebermann. In diesem spannungsvollen Ganzen stehen die Solisten aus der Mitte des NJPO. Hier fordern Soli mehr Expressivität als traditionelle Bigband-Stücke, sagt Loebermann. Fulda ergänzt: „Ich arrangiere ein Stück auch mal gegen einen Solisten.“ Das heißt: Die Band steigt ins Solo ein und liefert sich einen musikalischen Kampf mit dem Solisten. Also Sozialdarwinismus auf der Bühne? Darum geht es Fulda nicht. „Ich wünsche mir einfach, dass die Musik sehr lebendig ist“, sagt Fulda. Dafür geht er gerne Risiken ein. „Das ist doch gerade das Interessante am Jazz: sich auszuliefern und zu sehen, was geht.“

Dass eine ganze Menge geht, hat ihn das NJPO gelehrt. Um es ganz klar zu sagen: Fulda schikaniert die Musiker nicht mit seinen Idealvorstellungen. Er ist gerade vom Gegenteil überzeugt: „Anders als klassische Musik funktioniert Jazz durch die Selbständigkeit der Musiker.“ Diese Selbständigkeit will Fulda anstacheln. Umgekehrt geht er auf die Musiker ein, wie es nur wenige Komponisten tun: Peter Fulda berücksichtigt die spielerischen Eigenheiten der Bigband-Mitglieder in seinen Kompositionen. „Wir haben jetzt wirklich das Gefühl, dass er seine Stücke für uns geschrieben hat. Dass sie auf uns zugeschneidert sind, sagt Florian Loebermann. Nach einer Pause ergänzt er: „So etwas gibt es ja sonst nicht.“

Das Konzert findet am Freitag, 13. Mai, um 20 Uhr im Bahnhof Fischbach statt. Der Eintritt kostet 24 Euro, ermäßigt 18 Euro. Kartenreservierung über florian@loebermann.de. Zudem gibt es Karten an der Abendkasse.