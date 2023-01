Neustart nach Corona: Flughafen Friedrichshafen ist mit 2022 zufrieden

Erfolgreicher Neustart nach Corona: Fast 340.000 Menschen sind im Jahr 2022 am Flughafen Friedrichshafen angekommen oder haben dort abgehoben. Damit steigert der Bodensee-Airport sein Vorjahresergebnis um 165 Prozent – also um rund 211.000 Passagiere. Bezogen auf das Vor-Corona-Jahr 2019 handelt es sich um ein Aufkommen von rund 70 Prozent, teilt der Flughafen mit.

Claus-Dieter Wehr, Geschäftsführer des Häfler Flughafens, zeigt sich zufrieden: „Wir freuen uns sehr über die erreichten Ergebnisse.“ Diese seien nicht selbstverständlich, schließlich habe es in den ersten dreieinhalb Monaten im Jahr 2022 noch so gut wie keinen Reiseverkehr gegeben. Außerdem habe der Flughafen Friedrichshafen die Kapazitätsengpässe am Flughafen Frankfurt zu spüren bekommen, schreibt das Unternehmen in einer Pressemitteilung. Die Folge daraus: gestrichene Flüge der Lufthansa.

Insolvenzverfahren erfolgreich beendet

Wehr berichtet, dass im vergangenen Jahr zudem das Insolvenzverfahren in Eigenverwaltung erfolgreich abgeschlossen und notwendige Investitionen in die Infrastruktur getätigt werden konnten. Darunter auch Energiesparmaßnahmen, die laut Wehr zur Erreichung der Klimaziele beitragen. „Der Flughafen befindet sich erfolgreich auf dem Weg des eingeschlagenen Umstrukturierungsplans“, sagt Wehr, und das trotz Kostensteigerungen und zurückhaltender Reisenachfragen.

Die meisten Urlauber 2022 seien von Friedrichshafen nach Mallorca und Antalya aufgebrochen. Wichtigste Verbindung für Geschäfts- und Urlaubsreisende sei nach wie vor die Anbindung an das Lufthansa-Drehkreuz Frankfurt. Dies werde von knapp 20 Prozent der Reisenden genutzt. Beliebt sei der Bodensee-Airport zudem für Geschäfts- und Privatflieger. Sie machen sogar knapp 90 Prozent der Starts- und Landungen auf dem Rollfeld in Friedrichshafen aus.

Im Flugplan für den kommenden Sommer stehen unter anderem wieder beliebte Urlaubsziele wie Palma de Mallorca, Heraklion, Rhodos und Antalya.