Neustart mit Freude und Perspektive

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Bei der Mitgliederversammlung des Philharmonischen Chors Friedrichshafen stand die Neuwahl des kompletten Vorstands im Mittelpunkt. Nach zwölf Jahren gab Vorsitzender Oskar Rapp sein Amt an Andrea Wesener ab. Ihre erste Amtshandlung war, Rapp unter langanhaltendem Applaus zum Ehrenvorsitzenden zu ernennen.

„Seit März 2020 hat uns Corona voll im Griff“, sagte Rapp. So wurde das für Frühjahr 2020 geplante Konzert in der Fischbacher Kirche mehrmals verschoben. Jetzt ist es zusammen mit der Kammerphilharmonie Bodensee Oberschwaben am 8. Mai um 18 Uhr mit Werken von Mendelssohn, Vivaldi, Zelenka, Vasks und Händel geplant. Solistinnen sind Sabine Winter und Regine Jurda. „Wir sind zuversichtlich, dass das Konzert mit 75 Prozent Besuchern stattfinden kann.“ Für Rapp schlage nun die Stunde des Abschieds vom Amt des Vorsitzenden. Gern erinnere er sich an die große Operngala im ausverkauften Saal des Graf-Zeppelin-Hauses (GZH) im November 2019 und das Fest zum 150-jährigen Bestehen des Chors im Jahr 2018. „Wir können stolz auf unsere Erfolgsgeschichte sein.“

Musikdirektor Joachim Trost, Dirigent des Chores, erinnerte an die Konzerte im Jahr 2019 in der Kirche St. Verena in Kehlen und an die Operngala. „Beide Konzerte haben mir sehr große Freude gemacht.“ Er sei froh, dass die Proben, wenn auch zunächst mit Maske, wieder gestartet seien. „Der Chor ist am Leben geblieben und hat eine Perspektive“, so Trost. Sein besonderer Dank galt Oskar Rapp für sein zwölfjähriges Engagement. „Diese Zeit war geprägt von seiner absoluten Zuverlässigkeit und seinem Herzblut für den Chor.“ Der Ehrenvorsitz sei Ausdruck der Dankbarkeit für eben dieses Engagement.

Auch wenn im kommenden Herbst wieder mit allem zu rechnen sei, würden die Planungen für das Konzertprogramm laufen, informierte Trost. Nach dem Konzert am 8. Mai steht im Herbst eine Kooperation für das Mozart-Requiem mit dem Kammerchor Tettnang an. Im November ist eine weitere Operngala im GZH geplant. „Mein Dank gilt dem Kulturbüro Friedrichshafen für die Aufnahme ins Abonnement im Graf-Zeppelin-Haus und die damit verbundene Unterstützung.“

Bei den Neuwahlen wurden neben Andrea Wesener als Vorsitzende, Sandra Fröhlich als Stellvertreterin gewählt. Finanzvorstand bleibt Andreas Treichel, Schriftführer Adriano Handrich folgt auf Regine Weps, Beisitzerinnen sind Renate Walter und Claudia Wörner.