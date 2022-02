Neustart glückt den Volley Youngstars sehr gut

Nach der coronabedingten Zwangspause ist den Volley Youngstars ein positiver Wiedereinstieg in den Spielbetrieb gelungen. In einem hochklassigen Spiel beim Vierten SV Schwaig überzeugten die Häfler Zweitliga-Volleyballer am Sonntag trotz einer knappen 2:3 (25:23, 25:23, 21:25, 31:33, 11:15)-Niederlage. Es fehlte wenig zum Sieg, unter anderem ließen die Youngstars drei Matchbälle ungenutzt.

In der Hans-Simon-Halle bewiesen die Häfler damit, dass die Sorgen des Trainers Adrian Pfleghar unbegründet waren. Er wusste nicht, mit welchem Team er antreten kann und wie fit seine Jungs nach der Corona-Pause sind – letztlich fielen die Antworten positiv aus. Das Häfler Bundesstützpunktteam zeigte eine geschlossene Mannschaftsleistung und war gegenüber den mittelfränkischen Routiniers ein ebenbürtiger Gegner. Mit nahezu perfekter Annahme und den daraus resultierenden Angriffen setzten Milan Kvrzic, Carl Möller, Philipp Herrmann, Lovis Homberger, Anton Jung, Simon Kohn und Libero Mika Ahmann die Gastgeber von Anfang an mächtig unter Druck. Zwei knappe, aber verdient gewonnene Sätze waren die Folge. Laut Mitteilung der Youngstars brachten zwei umstrittene Schiedsrichterentscheidungen die Häfler dann aus dem Konzept, sodass sie in der Crunchtime den Anschluss verpassten.

Simon Kohn verletzt sich am Daumen

Im vierten Durchgang lief es wieder besser, aber auch ein Fünf-Punkte-Vorsprung reichte nicht gegen den Tabellenvierten. Besonders bitter: Am Satzende ließen Kvrzic & Co. drei Matchbälle ungenutzt. So musste der Tiebreak über Sieg und Niederlage entscheiden. Pech für die Youngstars, dass sich gleich zu Beginn Außenangreifer Simon Kohn am Daumen verletzte. Der 17-jährige Raphael Noz sprang in die Bresche, die Hausherren nutzten die Unsicherheiten im Häfler Team und entschieden den Tiebreak mit 15:11 für sich. Außenangreifer Anton Jung, der einen Tag zuvor im Bundesligaspiel des VfB Friedrichshafen gegen die Berlin Recycling Volleys im Kader stand, empfahl sich mit seiner Leistung zum wertvollsten Spieler des Spiels.

Pfleghars Fazit fiel zweigeteilt aus: „Wir haben gewusst, dass nach vier spielfreien Wochen noch nicht alles rund läuft. Für die Voraussetzungen war es ein sehr guter Neustart. Mit einem 2:0 im Rücken hätten wir trotzdem gewinnen müssen.“