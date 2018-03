Markiert das Konzert von Limp Bizkit einen Neustart für die Popkultur in Friedrichshafen? Es ist lange her, dass große Bands in dieser Stadt auftraten. Es gab Grönemeyer, die Toten Hosen, die Ärzte, Bryan Adams oder Rammstein – dann lange nichts. Dass unlängst Elton John in der Messe auftrat, war dem günstigen Umstand geschuldet, dass die britische Pop-Ikone nach dem Konzert schnell nach Hause wollte, um im eigenen Bett zu schlafen. In Friedrichshafen war das dank Flughafen möglich.

Von diesem Konzert abgesehen, bringt man die Messe Friedrichshafen mit dem Pop-Zirkus nicht mehr in Verbindung. Die Messe sei im Hauptgeschäft kein Konzertveranstalter, argumentiert Messechef Klaus Wellmann. Außerdem verdiene die Messe als Vermieter für Konzerte nichts und in den Messekalender müssten solche Konzerte freilich ebenfalls passen. Das sind natürlich gute Gründe, sich nach Pop-Blockbustern nicht die Finger zu lecken.

Derweil hat sich Ravensburg mit der Oberschwabenhalle als Station der Konzertagenturen bestens etabliert. Für Friedrichshafener ist das an sich kein Problem. Für Wanda, Kettcar oder Lena kann man schon mal 20 Kilometer ins Nachbarstädtchen fahren. Und es wäre angesichts der Standort-Konkurrenz sicherlich kein „gemähtes Wiesle“, wenn sich auch noch Friedrichshafen ins Zeug legen würde, um solche Namen hierher zu locken. Trotzdem ist da immer noch der Marketing-Aspekt. Von dieser Seite wird in Friedrichshafen gern mit der Außenwirkung des Weihnachtsmarkts und verkaufsoffenen Sonntagen argumentiert. Aber geht da nicht mehr?

Freilich muss man sich überlegen, ob man noch mehr Verkehr nach Friedrichshafen ziehen möchte. Das wäre unvermeidlich, wenn die Stadt ins Popgeschäft einsteigt. Wenn hier von „der Stadt“ die Rede ist, ist damit auch die Politik gemeint. Ein solcher Entschluss müsste vom Rathaus ausgehen. Massenwirksame Konzertkultur in Friedrichshafen muss „von oben“ gewollt sein sowie gefördert, muss in die Hand genommen und bezahlt werden – auch durch Personal. Das städtische Kulturbüro ist auf diese Aufgabe nicht zugeschnitten. Seine Mitarbeiter sind ausgelastet. Weitere Stellen müssten hinzukommen.

GZH-Chef Matthias Klingler hat im Alleingang einen Samen gelegt, der keimen soll. Klingler möchte ein Festival etablieren. Dass er die Agentur Vaddi Concerts im Boot hat, zeigt das Potenzial seines Anspruchs - und die Band Limp Bizkit den Ernst, mit dem er ihn angeht. Gleichzeitig ist Matthias Klingler klug genug, einen Schritt nach dem anderen zu tun. Dass er das Rathaus bei seiner Initiative hinter sich hat, ist schon mal was wert. Alles andere muss wachsen. Auf dem GZH-Freigelände, das 4000 bis 5000 Besucher fasst, wird es das in verträglichem und überschaubarem Ausmaß.

