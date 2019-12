Neurologische Praxis zieht nach Friedrichshafen um

Das medizinische Versorgungszentrum II des Klinikums Friedrichshafen (MVZ II) wächst: Neben der Orthopädie und Pädiatrie gibt es hier nun auch eine neurologische Sprechstunde. Diese wird von Dr. med. Uwe Jens Bernhard, Facharzt für Neurologie sowie Arzt für Nervenheilkunde, angeboten, wie das Klinikum mitteilt.

„Ich habe sechs oder sieben Jahre nach einem Nachfolger für meine Praxis in Tettnang gesucht, leider erfolglos“, so der heute 71-jährige Neurologe und Psychiater, der sich 1983 in Tettnang mit eigener Praxis niederließ und seither dort rund 1000 Patienten betreut. Damit diese Patienten weiter betreut werden können, entschloss sich Dr. Bernhard zum Umzug nach Friedrichshafen und zur Zusammenarbeit mit den Kollegen im MVZ II sowie der Klinik für Neurologie unter Leitung von Professor Roman Huber. Seit acht Jahren werden hier akute neurologische Krankheitsbilder, wie beispielsweise Schlaganfall und Epilepsie, stationär behandelt, aber auch chronisch neurodegenerative Krankheiten (Parkinson, Alzheimer), Autoimmunologische Erkrankungen (Multiple Sklerose, Autoimmunenzephalitiden), Erregerbedingte entzündliche Erkrankungen (Hirnhautentzündung, Gürtelrose, Borrelien-verursachte Störungen), Erkrankungen der Muskeln, Nerven sowie der neuromuskulären Übertragung (Myositiden, degenerative Myopathien) sowie Wirbelsäulenerkrankungen mit Beeinträchtigungen des Rückenmarks und der hier austretenden Nervenwurzeln (Bandscheibenvorfälle, Spinalkanalstenosen). Viele dieser Krankheitsbilder kennt Dr. Bernhard aus seiner Praxis und so liegt eine engere Verzahnung von ambulanter und stationärer Versorgung im Sinne der Patienten nahe.