Infektiöse Erkrankungen des Gehirns, Therapien bei Epilepsie oder Neues zur Neuroonkologie (bösartige Erkrankungen des Nervensystems) sind die Themen, mit denen sich die Teilnehmer des Bodenseesymposiums für Neurologie am 20. Juli im Schloss Montfort Langenargen auseinandersetzen. Prof. Dr. Roman Huber, Chefarzt der Klinik für Neurologie und Ärztlicher Direktor des Klinikums Friedrichshafen, lädt zum sechsten Mal zu dieser wissenschaftlichen Tagung an den Bodensee ein und konnte hochkarätige externe Referenten gewinnen: Prof. Dr. Matthias Klein vom Universitätsklinikum München wird über aktuelle Erkenntnisse zu infektiösen Erkrankungen des Gehirns informieren und Prof. Dr. Ghazahleh Tabatabai vom Universitätsklinikum Tübingen hat Neues aus ihrem Spezialgebiet Neuroonkologie zu berichten. Referieren werden außerdem Kardiologin Priv.-Doz. Dr. Julia Seeger aus dem Klinikum Friedrichshafen und Dr. Irina Zuk, Oberärztin der Klinik für Neurologie Friedrichshafen. „Von der Expertise und dem klinischen Know-kow der Referenten werden alle Teilnehmer profitieren und mit ihnen die Patientinnen und Patienten“, so Prof. Roman Huber.