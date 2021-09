Neunjähriger wird in der Bodenseestraße in Friedrichshafen von Auto touchiert

Leicht verletzt wurde ein neunjähriges Kind bei einem Verkehrsunfall am Mittwoch gegen 14.45 Uhr in der Bodenseestraße. Eine 57-jährige Fiat-Fahrerin wollte von der Ortsmitte Ailingen kommend nach links auf den Parkplatz eines Lebensmittelgeschäfts einfahren. Dabei übersah sie laut Polizeibericht das Kind, das mit seinem Tretroller auf dem Gehweg in Richtung Friedrichshafen unterwegs war. Im Einmündungsbereich wurde der Junge vom Wagen leicht touchiert und kam dabei zu Sturz. Der Rettungsdienst brachte ihn zur weiteren Untersuchung vorsorglich in ein Krankenhaus. Sachschaden entstand nicht.