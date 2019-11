Neun Medaillen auf der Kurzbahn

Im Neckarsulmer Sportbad haben die Württembergischen Jahrgangsmeisterschaften auf der 25m-Bahn stattgefunden. Die vier Aktiven des SV Friedrichshafen erschwammen sich dabei gleich neun Podiumsplatzierungen. Lisa Kinast war mit fünf Medaillen am erfolgreichsten.

27 Vereine aus Württemberg meldeten knapp 160 Aktive zum Wettkampf. Der SVF war mit vier Aktiven vertreten, die sich in früheren Wettkämpfen qualifizieren mussten. Brustspezialistin Lisa Kinast (Jahrgang 07) sammelte einmal mehr die meisten Medaillen. Unter anderem gewann sie auf den Bruststrecken über 50m und 100m Bronze in 37,66 sek und 1:20,72 min. Die beste Platzierung gelang ihr über die anstrengenden 200m Rücken mit dem Silberrang. Auch Bronze über 800m Freistil am ersten Tag war in 10:15,84 eine neue persönliche Bestleistung.

Freistilschwimmer Finn Nestle (08) gewann über 100m Freistil Silber und über die halbe Distanz Bronze in ebenfalls sehr guten 31,02 sek. Auch über 50m Rücken schwamm er mit Rang drei auf das Podium. Owen Francis-Henrichsen wurde im gleichen Jahrgang nur knapp geschlagen.