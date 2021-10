Neun Kämpfer, neun Titel: BSV Friedrichshafen ist nicht zu schlagen

Was für eine Ausbeute! Bei den baden-württembergischen Meisterschaften in Esslingen ist die Taekwondo-Mannschaft des Bodensee-Schulsport-Vereins (BSV) Friedrichshafen nicht zu bezwingen gewesen. Alle angetretenen Häfler Kämpfer brachten in ihrer Gewichtsklasse den Titel mit nach Hause.

Neue baden-württembergische Meister des BSV sind: Jolanta Tarvida (Frauen, bis 73 kg), Celine Yagussevich (Frauen, bis 67 kg), Hassana Boubacar Mounkaila (Frauen, bis 62 kg), Inese Tarvida (Frauen, bis 57 kg), Vera Kachowitsch (Frauen, bis 53 kg), Yassine Trabelsi (Männer, bis 87 kg), Azat Manukjan (Männer, bis 80 kg), Abdoul Razak Cheffou Anassar (Männer, bis 68 kg) und Daniel Drosdowski (A-Jugend, bis 73 kg).

Sportlich betreut wurde die Friedrichshafener Mannschaft von Dimitrij Schmidt und Markus Kohlöffel, die schon bei den Olympischen Spielen 2016 in Rio de Janeiro und dieses Jahr in Tokio das Erfolgstrainergespann bildeten. Für die medizinische Betreuung war laut Mitteilung Alexander Bauer zuständig und Frank Demark sorgte als Physiotherapeut dafür, dass die Kämpfer fit waren. Die meisten Taekwondokas waren einen Tag zuvor noch bei den Dutch Open in Eindhoven am Start.

„Der Erfolg ist vor dem Hintergrund unserer Dutch-Open-Teilnahme umso größer einzustufen, da wir erst spät abends in Eindhoven losgekommen sind und unsere Kämpfer verständlicherweise Ermüdungserscheinungen vom Wettkampf, aber auch der langen Fahrt gezeigt haben“, sagt Markus Kohlöffel. „An dieser Stelle ein großes Lob an unsere medizinische Abteilung, die alle wieder fit bekommen hat.“ Kohlöffel ist laut Mitteilung selbst froh, nach dem Mammutprogramm am Wochenende wieder etwas Schlaf zu bekommen. Viel Zeit zum Ausruhen gibt es aber nicht: Mitte November stehen bereits die French Open in Paris an.