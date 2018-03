Neumitglied des Häfler DRK startet internationales Hilfsprojekt

Das DRK Friedrichshafen hat eine Hilfslieferung von 300 Kilogramm an das Rote Kreuz Madagaskar – das Croix-Rouge Malagasy – und andere lokale Hilfsorganisationen geliefert. Unter anderem wurde medizinisches Material, Kinderkleidung und Schulutensilien mit Unterstützung des Häfler Ortsvereins gesammelt und nach Madagaskar gebracht, wie das DRK in einer Pressemitteilung schreibt.

Ermöglicht wurde dieses Projekt vor allem durch das Engagement des DRK-Helfers Julien Razafimanantsoa. Er kam im April 2016 als Deutsch-Schüler nach Deutschland und durch Freunde zum DRK. Dort begann er, sich sozial zu engagieren und erlernte auch die deutsche Sprache. Ebenfalls war er sehr beeindruckt von der Organisation des Gesundheitswesens und wollte ein Teil davon werden. Die Menschen in Madagaskar müssen meist sehr früh aufbrechen und einen sehr weiten Weg zurücklegen, um eine ärztliche Behandlung zu erhalten. Mit Juliens Idee, den Menschen vor Ort zu helfen, traf er im DRK Friedrichshafen auf offene Ohren und somit fiel der Startschuss zur Realisierung dieses Projektes. Die Menschen in Madagaskar staunten nicht schlecht, als die Hilfsgüter durch einen ihrer Landsleute bei den Hilfsorganisationen direkt vor Ort ankamen. Dort wurden sie freudestrahlend empfangen, berichtet das DRK.

Neue Mitglieder willkommen

Das DRK freut sich über engagierte Neumitglieder, wie zum Beispiel Julien, für die Bereiche Medizin, Katastrophenschutz, Organisation, Technik, Blutspende und vielem mehr. Selbstverständlich wird jeder offen in die Rotkreuz-Gemeinschaft aufgenommen. Wie bei diesem Projekt zu sehen ist, besteht die Tätigkeit des DRK nicht nur aus der medizinischen Arbeit sondern bietet vielseitige Möglichkeiten, heißt es in der Pressemitteilung weiter. Interessierte können an einem der wöchentlichen Dienstabende, die immer dienstags ab 19.30 Uhr stattfinden, vorbeikommen oder das Büro besuchen, das mittwochs ab 18.30 Uhr geöffnet hat. Das Deutsche Rote Kreuz präsentiert sich beim verkaufsoffenen Sonntag am 15. April auf dem Adenauer-Platz und stellt das Thema „DRK und Technik“ vor.