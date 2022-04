Neulich beim Tanken

Neulich irgendwo zwischen dem Bodensee und München: Der Tank ist fast leer, wir nehmen die nächste Ausfahrt zum Autohof. Gesagt, getan, getankt. Als wir an die Kasse kommen, steht dort bereits eine kleine Schlange Wartender. Warum, das erfahren wir schnell, denn die Kassiererin tippt wie wild auf den Bildschirm ihrer Kasse, doch der bleibt schwarz. „Wir haben ein neues Kassensystem“, sagt ihr Kollege achselzuckend. „Das alte war besser“, grummelt die Kassiererin, die immer noch verzweifelt versucht, das Gerät wieder in Gang zu bekommen. Draußen an den Tanksäulen spielen sich zeitgleich absurde Szenen ab. Eine Familie hält mit ihrem Auto, die Frau will gerade tanken, als einer der Tankstellennmitarbeiter sie schon wild mit den Armen schwenkend begrüßt: Sie soll bloß nicht tanken. Wir hören das Gelächter der Frau bis drinnen. Es ist doch eigentlich ein Träumchen, oder? Die Tankpreise sind so hoch wie nie – und dann das. Man tankt voll und landet an einer Tankstelle mit defekter Kasse. Wie lange können die uns hier wohl festhalten? Wir fangen an zu überlegen, ob es jetzt sehr illegal wäre, zu sagen, dass wir weiterfahren müssten. Nach zehn Minuten ist der Spuk, der der Kassiererin bis dahin wirklich ins Gesicht geschrieben steht, aber doch zu Ende. Alle zahlen und jeder geht wieder seiner Wege. Für einen kurzen Moment jedoch haben wir auf der Insel der Tank-Seligen gelebt.