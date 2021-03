Neukirchs Bürgermeister Reinhold Schnell ist neuer Vorsitzender des Zweckverband Breitband-Bodenseekreis

In der Sitzung der Verbandsversammlung ist der Bürgermeister von Neukirch Reinhold Schnell zum neuen Verbandsvorsitzenden des Zweckverband Breitband-Bodenseekreis (ZVBB) gewählt worden. Als seine Stellvertreter wurden Landrat Lothar Wölfle bestätigt und der Bürgermeister der Gemeinde Oberteuringen Ralf Meßmer gewählt.

Der Zweckverband hat sich zum Ziel gesetzt, die flächendeckende Versorgung mit zukunftsfähigem Internet auch in ländlichen Regionen des Bodenseekreises sicherzustellen. Dazu wird zunächst der Ausbau der unterversorgten Flecken in den Verbandsgemeinden in Angriff genommen, heißt es in der Pressemitteilung. Mit dem so genannten FTTB Ausbau („Fiber to the Building“) wird die Infrastruktur für das modernste Glasfasernetz geschaffen, das für die ständig steigenden Geschwindigkeiten im Datenverkehr ausgelegt ist.

Mitglieder des Zweckverband Breitband Bodenseekreis (ZVBB) sind der Landkreis Bodenseekreis sowie die Städte und Gemeinden Bermatingen, Eriskirch, Heiligenberg, Langenargen, Markdorf, Meckenbeuren, Neukirch, Oberteuringen, Owingen und Sipplingen. Der Zweckverband koordiniert für die Verbandsgemeinden und den Bodenseekreis Planung, Bau und Betrieb der innerörtlichen Netze sowie des Backbones-Netzes.

In der Sitzung der Verbandsversammlung wurde zudem die Betriebskostenumlage für das Jahr 2021 festgelegt sowie die erste Änderung der Verbandssatzung beschlossen.