Neukirchen liest aus Büchern zu Demenz und Alzheimer vor

Im Rahmen des Veranstaltungsprogramms des Bodenseekreises zum Welt-Alzheimer-Tag liest die Schriftstellerin und Schauspielerin Dorothea Neukirchen an zwei Terminen im Ausguck des Medienhauses am See. Am Donnerstag, 18. Oktober, um 17.30 Uhr stehen die Erfahrungsbücher „Die letzte Fassade“ von Burkhard Spinnen, „Im Entschwinden so nah“ von Barbara Keifenheim und „Unter Tränen gelacht“ von Bettina Tietjen im Mittelpunkt. Alle drei Autoren berichten laut Pressemitteilung des Medienhauses, wie durch die Demenzerkrankung eines Elternteils alte Konflikte aus der Kindheit wieder zum Thema werden.

Am Donnerstag, 25. Oktober, um 17.30 Uhr liest Neukirchen Passagen aus dem Roman „Das Liebesgedächtnis“ von Sibylle Knaus. Darin erlebt die fast 70-jährige Schriftstellerin Beate noch einmal die große Liebe und muss zugleich erkennen, dass ihr Gedächtnis sie immer mehr im Stich lässt. Sie beginnt, gegen das Vergessen anzuschreiben.