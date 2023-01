Neujahrsschwimmen bei 6,5 Grad: Von der Schlosskirche geht es bis zum Moleturm

14 Teilnehmer sind beim 52. Neujahrsschwimmen der DLRG Bezirk Bodenseekreis von der Schlosskirche Friedrichshafen bis in den BSB-Hafen geschwommen – bei Wassertemperaturen von circa 6,5 Grad.

Nach zweijähriger Coronapause konnte der Traditionstermin wieder stattfinden, wie die DLRG in einer Mitteilung schreibt. Wolfgang Nickl, DLRG Referatsleiter Tauchen im Bodenseekreis, bleibt demnach Rekordhalter. Er war bereits 41. Mal beim Neujahrsschwimmen dabei.

Teilnehmer zwischen 19 und 68 Jahre alt

Pünktlich um 13 Uhr stiegen laut Mitteilung 14 Teilnehmerinnen und Teilnehmer im Alter zwischen 19 und 68 Jahren bestehend aus aktiven Einsatztauchern und Strömungsrettern der DLRG Bezirk Bodenseekreis sowie ein Mitglied des Tauchsportclubs Friedrichshafen an der Schlosskirche Friedrichshafen in den Bodensee.

Die Teilnehmer des Neujahrsschwimmens legten eine Strecke von circa 1,5 Kilometern, von der Schlosskirche Friedrichshafen bis an den Moleturm, zurück. (Foto: DLRG)

Die Schwimmer wurden von einem Ruderboot und einem Motor-Rettungsboot der DLRG begleitet. (Foto: H. Knecht)

Vor schönstem Bergpanorama und bei Sonnenschein wurden die Schwimmer an Land von zahlreichen Zuschauern auf ihrer circa 1,5 Kilometer langen Strecke begleitet, schreibt die DLRG.

Freude über Neuzugänge

Ausgestattet mit Neoprenanzügen, Tauchermaske, Schnorchel und Flossen waren auch die knappen Wassertemperaturen auszuhalten, berichteten die Schwimmer demnach anschließend. Ein besonderes Training für das Neujahrsschwimmen hätten die aktiven Einsatzkräfte nicht bewältigen müssen. Begleitet wurden sie von einem Ruderboot und einem Motor-Rettungsboot der DLRG, so die Mitteilung weiter.

14 Teilnehmer, darunter sechs Frauen, waren beim traditionellen Neujahrsschwimmen am 1. Januar 2023 dabei. (Foto: H. Knecht)

Rekordhalter Wolfgang Nickl freut sich laut Mitteilung besonders über den regen Neuzugang in der Gruppe: Vier Neulinge, zwei junge Frauen und zwei junge Männer, wagten die Teilnahme in diesem Jahr zum ersten Mal. Gegen 13.30 Uhr erreichten die Schwimmer ihr Ziel am Moleturm Friedrichshafen.