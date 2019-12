Mit der Einweihung des Sport- und Gesundheitszentrum des SV Ettenkirch am Samstagnachmittag ist für viele Sporttreibende ein lang gehegter Wunsch in Erfüllung gegangen. Beim Festakt im neuen Bürgersaal, der von einer Abordnung des Musikvereins Ettenkirch musikalisch gestaltet wurde, würdigten alle Redner insbesondere die hervorragende Zusammenarbeit zwischen Sportverein, Ortschaft und Stadtverwaltung.

Einig waren sie sich aber auch darin, dass das Großprojekt vorbildlich sei in Bezug auf Bauzeit, Kostenmanagement und vor allem auch mit Blick auf das Engagement der Vereinsmitglieder. Insgesamt leisteten sie rund 2000 ehrenamtliche Arbeit auf und neben der Baustelle. Die Vereinsvorsitzende Mona Foltan sprach von einen „Meilenstein“ und zeigte sich überzeugt, dass das Sport- und Gesundheitszentrum sowohl zu einem sportlichen, als auch zu einem sozial-gesellschaftlichen Treffpunkt und damit zu einem neuen Mittelpunkt für Ettenkirch werden könne. Seinen kirchlichen Segen erhielt das neue Haus durch die Pfarrer Reinhard Hangst und Volker Kühn.

„Geschafft!“ Den Worten von Ortsvorsteher Achim Baumeister war große Erleichterung anzumerken. „Der Mut des SV Ettenkirch, ein Risiko auf sich zu nehmen, wurde belohnt“, sagte er. Durch die Tatsache, dass nicht die Stadt, sondern der Sportverein als Bauherr und Generalunternehmer aufgetreten sei, sei ein ganz neuer Weg beschritten, so Baumeister. Der Verein habe auf europaweite Ausschreibungen verzichten und Handwerker aus der Region zum Zuge kommen lassen können. „Dadurch haben wir Zeit, Ressourcen und Geld gespart“, betonte der Ortsvorsteher. Sein Dank galt allen Beteiligten, vor allem auch Architekt Thomas Stoppel, der „nicht die teuersten, aber immer die besten Lösungen“ parat gehabt habe.

Auch OB Andreas Brand sprach von einer „einzigartigen Leistung“. „Dieses Projekt zeigt uns, was Vereine in der Lage sind, zu leisten“, sagte er und freute sich darüber, dass durch den neuen Bürgersaal mit einer Kapazität von bis zu 120 Plätzen eine Lücke geschlossen werden könne. „Und das mit einem verantwortungsvollen finanziellen Aufwand.“

Eveline Leber überbrachte als Präsidentin des Sportkreises Bodensee auch die Glückwünsche des Württembergischen Landessportbundes (WLSB). „Alle Beteiligten haben ein großes Zeichen für eine gesellschaftliche Zusammengehörigkeit gesetzt“, sagte sie. Dass sich der Verein mit der Eröffnung des Sport- und Gesundheitszentrums auch neuen Herausforderung stellen müssen, davon zeigte sich der Fördervereinsvorsitzende Karl-Heinz Rist überzeugt. Denkbar ist seiner Ansicht nach auch eine Kooperation mit benachbarten Vereinen wie dem SV Oberteuringen oder der TSG Ailingen, um deren Mitgliedern etwa eine verbilligte Mitgliedschaft im SVE-Center zu ermöglichen.

Der Neubau eine Sport- und Gesundheitszentrums war in Ettenkirch schon seit nahezu 20 Jahren in der Diskussion. Ausschlaggebend waren der erhebliche Platzmangel im vormaligen Gesundheitszentrum, die stetig steigenden Mitgliederzahlen, nicht zuletzt auch die Schaffung eines bisher fehlenden Bürgersaals in der Ortschaft. Das Bauvorhaben wurde im Oktober 2016 vom Ortschaftsrat Ettenkirch einstimmig befürwortet, der Grundsatzbeschluss des Gemeinderats fiel im Mai 2017.

Im Juli 2018 erfolgte der Spatenstich und im April 2019 konnte Richtfest gefeiert werden. Die Baukostenprognose konnte stabil bei rund 3,6 Millionen Euro gehalten werden. Zuschüsse kommen von der Zeppelin-Stiftung und vom WLSB. Das Grundstück wird dem SV Ettenkirch im Rahmen einer Erbbaupacht zur Verfügung gestellt. Der Bürgersaal wird von der Stadt übernommen, die dem Verein die entstandenen Kosten zurückgezahlt. Das bisherige SVE-Center an der Ludwig-Roos-Halle wird ebenfalls von der Stadt übernommen und in die Nutzung des Jugendtreffs Ettenkirch übergehen.