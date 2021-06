Neues Testzentrum in Fischbach

Direkt am Bahnhof Fischbach hat Medicare ein neues Testzentrum eröffnet, das kostenlose Bürgertests, AnCgen-Schnelltests und PCR-Tests, also alle Testvarianten, anbietet. Parkplätze sind ausreichend vorhanden. Fachlich geschultes Personal steht an sieben Tagen in der Woche bereit, montags bis freitags von 8 bis 20 Uhr und am Wochenende von 10 bis 20 Uhr, schreibt der Betreiber in einer Pressemitteilung.

Interessierte sollten online oder per Telefon einen Termin buchen und pünktlich vor Ort sein. Auch Spontantests sind möglich. Dann ist allerdings mit Wartezeiten zu rechnen. Das Testergebnis gibt es nach 15 Minuten per QR-Code, es kann auch vor Ort ausgedruckt werden.

Der Medicare-Verbund zählt nach eigenen Angaben mit über einer Million durchgeführter Tests an mehr als 80 Standorten zu den bundesweit größten Anbietern von Covid-Testzentren. Den Standort für das Testzelt hat die Culina GmbH, die den Bahnhof Fischbach gepachtet hat, zur Verfügung gestellt. Die Miete, die Medicare dafür zahlt, will Culina-Geschäftsführer Reinhard Klumpp an einen karitativen Zweck spenden. Weitere Informationen: www.covid-testzentrum.de