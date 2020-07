In der Partnerstadt von Friedrichshafen ist am Montag der Start eines weiteren wichtigen Teilstücks des Radwegs nach San Remo gefeiert worden. Manche nennen ihn den schönsten Radweg Italiens, denn bereits heute sind rund 25 Kilometer von San Lorenzo bis hinter San Remo am Meer entlang auf der alten Eisenbahnstrecke ausgebaut. Nun kommen mit dem Anschluss von Imperia weitere neun Kilometer dazu. Die neue Strecke verbindet den alten Bahnhof von Oneglia mit Porto Maurizio und führt dann weiter nach San Lorenzo. Auf der alten Eisenbahntrasse wird es zusätzlich einen elektrischen Pendelbus geben, der die beiden Stadtteile von Imperia verbindet. Im Beisein von mehr als 100 Ehrengästen wurde am alten Bahnhof von Porto Maurizio der Startschuss gegeben.