Neues SSV-Kursprogramm für Frühling/Sommer 2023

Der Stadtverband Sporttreibender Vereine kann für den Frühling/Sommer 2023 wieder ein attraktives Kursprogramm anbieten. Die Kurse beginnen ab dem 30. Januar. Für jeden ist etwas dabei.

Der SSV bietet in den vier Kategorien • Fit durch die Woche (zum Beispiel Frühsport für Senioren, Aikido, Eisstockschießen, Muskeltraining) • Gesund durch die Woche (zum Beispiel Qi Gong, Sitzgymnastik für Menschen mit/ohne Handicap, Yoga) • Hits für Kids (zum Beispiel Aikido, Rennradtraining) • Trends und Fun (zum Beispiel Klettern, Kanu-Kurs), ein umfangreiches Sportprogramm der Häfler Sportvereine an. Alle Bürgerinnen und Bürger können an dem Sportprogramm teilnehmen und somit Teilangebote der Vereine nutzen, ohne selbst im Verein Mitglied zu sein.

Mitglieder des ausführenden Vereins / der ausführenden Abteilung können ebenfalls an den Sportkursen teilnehmen und erhalten in der Regel einen Rabatt.

Gedruckte Flyer mit den aktuellen Sportangeboten finden Sie ab Januar in öffentlichen Einrichtungen, Sparkassen und Geschäften im Stadtgebiet von Friedrichshafen, den Stadtteilen und Ortschaften.

Anmeldungen sind ab dem 19. Dezember online über die Homepage sport-fn.de möglich. Hier gibt es auch weitere Informationen.