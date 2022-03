Neues Projekt: Recht haben – Recht bekommen

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Im Rahmen seines neuen Projektes „Recht haben – Recht bekommen“ bietet der Verein Bürger für Bürger e.V. eine unabhängige Pflegeberatung für pflegebedürftige Menschen und deren Angehörige an. Der Verein hat sich der Umsetzung der UN Behindertenrechtskonvention verschrieben und bietet daher unterschiedliche Projekte an, die dazu dienen, dass Menschen mit Behinderung ihre Leistungsansprüche wahrnehmen können, die ihnen zustehen und damit in der gleichberechtigten Teilhabe am gesellschaftlichen Leben gestärkt werden. Das Projekt will die Betroffenen und ihre Angehörigen dabei stärken, ihre Rechte wahrzunehmen. Dieses erfolgt durch Beratung und Enpowerment. Die Pflegeberatung ist ein Baustein des Projektes – weitere werden folgen.

Die Beratung in allen Fragen des Pflegerechts ist für pflegebedürftige Menschen und deren Angehörigen sind kostenlos. Der Verein ist unabhängig von den Pflegekassen, Sozialämtern und anderen Behörden. Aufgrund seiner Unabhängigkeit ist der Verein nur den Interessen der pflegebedürftigen Menschen verbunden. Beraten und begleitet wird auch in Fragen der Eingliederungshilfe und der Kombination mit Pflegeleistungen.

Der Verein fängt da an, wo der Pflegestützpunktes des Landkreises und die Pflegekassen aufhören, so die Projektleiterin Anita Schalski. Das heißt, die Klienten werden bei der Begutachtung durch den MDK vor Ort begleitet, werden unterstützt beim Formulieren von Widersprüchen und Klagen, vertreten gegenüber von Pflegekassen und unterstützt beim Aufüllen von Anträgen bei der Pflegeversicherung. Die Berater des Vereins sind ausgebildete Pflegeberater nach § 7a SGB XI und haben jahrelange Erfahrungen im Umgang mit den Pflegekassen und Sozialgerichten. Die Beratung wird über Spenden und Fördermittel finanziert. Die Rechtsvertretung finanzieren wir über Prozesskostenhilfe oder Rechtsschutzversicherung. Nach unserer Auffassung soll Recht bekommen nicht vom Einkommen abhängig sein.

Eine Mitgliedschaft im Verein ist für die Beratung und Begleitung nicht nötig aber möglich. Die Mitglieder des Vereins bekommen eine rechtliche Vertretung in allen Sozialrechtsfragen. Die unabhängige Pflegeberatung des Vereins ist unter der Tel.: 07541/9555169 täglich von 09.00-12.00 Uhr zu erreichen.