Neues Kino eröffnet in der Stadt

Da das Kino Studio 17 im Kulturhaus Caserne aktuell nicht bespielt werden kann, hat der Kulturverein Caserne nur im Cinéma des Karl-Maybach-Gymnasiums eine neue Bleibe gefunden. Unter dem neuem Namen „Cinéma 17“ geht der Spielbetrieb des Programmkinos dort jetzt endlich wieder los, teilen die verantwortlichen in einer Ankündigung mit.

Seit März 2020 ist das Kino Studio 17 im Kulturhaus Caserne nicht mehr bespielt worden. Zuerst Corona und nun ein umfangreicher Sanierungsbedarf machten und machen einen Spielbetrieb hier leider unmöglich. Jedoch hat der Kulturverein Caserne als Betreiber für die kommenden drei Jahre hat mit dem Cinéma des Karl-Maybach-Gymnasiums eine neue Bleibe gefunden. Immer freitags, samstags und montags flimmern nun Arthausfilme, Filme in Originalversion oder Dokus um 20 Uhr über die Leinwand.

Mit 200 statt 88 Sitzplätzen bietet das Cinéma 17 mehr als doppelt so viel Platz wie das Kino Studio 17. Die Bewirtung mit Rotwein, Kellerpils und weiteren Getränken, sowie Snacks aus dem Friedrichshafener Weltladen wird wie gewohnt die Filmfans verwöhnen, schreibt der Kulturverein in der Vorschau weiter. Auch die Kinopreise, mit regulär sechs Euro und fünf Euro ermäßigtem Preis für Studenten/Schüler oder Mitglieder des Kulturvereins Caserne, bleiben so wie zuvor, heißt es.

Am Freitag, 14. Oktober, feiert das Kinoteam des Kulturvereins die Eröffnung im Cinéma 17 am Maybachplatz 2. Ab 19 Uhr sind alle Filmliebhaber willkommen. Um 20 Uhr wird als Eröffnungsfilm „Der Gesang der Flusskrebse“ gezeigt. Der Film handelt vom jungen Mädchen Kya, die von ihren Eltern verlassen wurde. In den gefährlichen Sümpfen von North Carolina zieht sie sich alleine groß und entwickelt sich zur scharfsinnigen und zähen jungen Frau. Als sich Kya zu zwei jungen Männern aus der Stadt hingezogen fühlt, eröffnet sich für sie eine neue, verblüffende Welt. Doch als einer von ihnen tot aufgefunden wird, sieht die Gemeinde sofort in Kya die Hauptverdächtige. Im Laufe des Falles wird immer mysteriöser, was tatsächlich passiert ist – und es droht die Gefahr, dass die vielen Geheimnisse, die im Sumpf verborgen liegen, ans Licht kommen.