Ein neues Memory mit Motiven aus Friedrichshafen ist ab sofort zu haben. Das Memo der beiden Designerinnen Rita Fuhrmann und Lucia Sauter ist eines der ersten Produkte ihres neuen Labels „Seegurken-Souvenirs“, so eine Mitteilung des Zeppelinmuseums.

„Im Unterschied zu anderen Stadtmemorys, die üblicherweise Fotomotive zeigen, haben wir in der Holzdruck-Technik gearbeitet“, erklärt Rita Fuhrmann. „Für jedes Motiv haben wir eine farbige und eine schwarze Platte geschnitten und in zwei Druckvorgängen übereinander gedruckt.“ So sind plakative, farbenfrohe Kärtchen im Format sechs mal sechs Zentimeter entstanden. Die Spielkarten zeigen Gebäude, prominente Persönlichkeiten und Naturschönheiten der Stadt. Das Material sollte recycelt und recycelbar sein; Kunststoff sollte keine Verwendung finden. Daher ist die Verpackung aus Pappe gefertigt und nicht, wie sonst handelsüblich, in Folie eingeschweißt. Kärtchen und Beschreibung des Spiels sind zudem auf Blauer-Engel-zertifiziertem Papier gedruckt.

Aktuell bereiten die Beiden Bastelbögen mit lustigen Friedrichshafener Motiven vor.