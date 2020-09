Neues Einsatzfahrzeug: Häfler Stiftung unterstützt mobiles Kinderpalliativteam

Bis zu 100 Kilometer weit sind mitunter die Anfahrtswege, die das gemeinsame Palliativversorgungsteam der Oberschwabenklinik und des Universitätsklinikums Ulm zu schwerkranken Kindern zurücklegt. Ein neues Einsatzfahrzeug steht nun am Elisabethen-Klinikum in Ravensburg zur Verfügung. Dank einer Spende der Stiftung Valentina in Zusammenarbeit mit der Münch-Olschewski-Stiftung mit Sitz in Friedrichshafen konnte dem pädiatrischen Palliativteam ein neuer VW Tiguan mit Leasingvertrag für die nächsten drei Jahre übergeben werden, teilt die Oberschwabenklinik Ravensburg mit.

„Eine starke Allianz die es so ganz selten gibt“ – so beschreibt der Chefarzt der Kinder- und Jugendklinik, Dr. Andreas Artlich, das von den beiden Kliniken gemeinsam organisierte Palliativteam für Kinder und Jugendliche Ulm/Ravensburg (PalliKJUR). Das 15-köpfige Team unter der Leitung von Professor Daniel Steinbach hat es sich zur Herzensaufgabe gemacht, Kinder mit unheilbaren, lebensverkürzenden Krankheiten wie Krebs oder genetischen Erkrankungen professionell zuhause zu versorgen und den jungen Patienten damit so viel Zeit wie möglich in ihrem gewohnten Umfeld und im Kreise ihrer Liebsten zu ermöglichen.

Einen wesentlichen Beitrag dazu leistete die Häfler Münch-Olschewski-Stiftung, die sich für an Krebs erkrankte sowie behinderte Kinder und Jugendliche einsetzt. Bereits zum zweiten Mal übernimmt sie die Leasingkosten eines Einsatzfahrzeugs für das Palliativteam, das etwa 40 Kinder pro Quartal in den Regionen Ravensburg, Bodenseekreis, Biberach, Alb-Donau-Kreis, Ulm und Ostwürttemberg besucht. Auch in angrenzenden Landkreisen werden Kinder betreut. Wer helfen möchte,

findet verschiedene Spenden-

möglichkeiten im Internet unter

stiftung-valentina.de/PalliKJUR.