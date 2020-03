Neues Corona-Testzentrum in der Messehalle ist ab Montag in Betrieb

Am Samstag ist in Halle B5 der Messe Friedrichshafen mit dem Einrichten des neuen Corona-Testzentrums begonnen worden. Mit tatkräftiger Unterstützung von THW und Feuerwehr sind die Anlagen des CTZ in Oberteuringen abgebaut und nach Friedrichshafen gebracht worden. Im neuen Zentrum werden schwerpunktmäßig ärztliche Untersuchungen durchgeführt, teilt das Landratsamt mit. Die Ärzte entscheiden hier, ob ein Patient stationär behandelt werden muss und ob ein Labortest sinnvoll ist. Termine werden über die hausärztlichen Praxen in Zusammenarbeit mit dem Gesundheitsamt vergeben. Somit sollen ein großer Andrang und Rückstaus vermieden werden. Vor allem Menschen mit ausgeprägter Symptomatik sollen hier untersucht werden. In der Kreissporthalle am Berufsschulzentrum Überlingen ist auf Initiative aus der örtlichen Ärzteschaft solch eine Infektionsambulanz bereits seit Donnerstag in Betrieb. Bis Montagmittag werden in der Messehalle die weiteren noch nötigen Vorbereitungen getroffen und die Abläufe feinabgestimmt. Dann sollen die ersten Patienten untersucht werden können. In der Messehalle stehen nun auch 100 Betten in einer Notunterkunft bereit, falls Menschen kurzfristig untergebracht werden müssen. Die Notunterkunft und das medizinische Zentrum können getrennt voneinander betrieben werden. Es ist derzeit laut Landratsamt nicht geplant, Patienten stationär in der Messe unterzubringen. Foto: Felix Kästle/dpa