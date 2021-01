Nach seinem Buch „Joschi der heilende Delfin“ hat Klaus-Peter Kuhlmeym, der an Bodenbsee lebt, nun ein weiteres Buch veröffentlicht. Nach seiner Tätigkeit im öffentlichen Dienst hat der Autor eine Ausbildung zum Feng-Shui-Berater gemacht, und in dieser Tätigkeit erfolgreich gearbeitet, heißt es in einer entsprechenden Mitteilung. Davon handelt auch das Buch. Feng Shui bedeutet wörtlich übersetzt Wind und Wasser. Es ist die chinesische Kunst der harmonischen Lebens- und Wohnraumgestaltung. Das Zusammenspiel zwischen Mensch und Umwelt wird analysiert, denn nicht der Mensch, sondern sein Lebensraum ist umzugestalten. Dies hat dann positive Auswirkungen auf den Menschen, so die Buchbeschreibung. Dieses kleine Büchlein ist für Anfänger geeignet, ebenso für Personen, die sich bereits ein wenig mit der Materie des Feng Shui auskennen. Im Verlag Tredition erschienen, kostet das Paperback 12,99 Euro, als eBook 7,99 Euro. Seine schriftstellerische Laufbahn hat Kuhlmeym mit Kriminalromanen begonnen. Es folgte ein Engelbuch für Kinder sowie eine Geschichte über Heilung mit Delfinen.