Neuerung beim Seehasenfest: Karten fürs Schiff werden dieses Jahr verlost

Eine gute Tradition mit einer kleinen, aber wichtigen Änderung: Wer mit dem Schiff dabei sein will, wenn am Seehasensamstag der Seehas abgeholt wird, benötigt eine Karte – und als Erwachsener zusätzlich ein Festabzeichen. Neu ist: Dieses Jahr werden Schiffskarten verlost.

Die Einholung des Seehas mit den Schiffen beginnt am Samstag, 16. Juli, 13.45 Uhr. Wer an der Verlosung der Schiffskarten teilnehmen will, muss bis Donnerstag, 30. Juni, 12 Uhr, unter www.seehasenfest.de/schiffskarten das Online-Formular ausfüllen. Jeder Teilnehmende kann sich bei der Verlosung für bis zu fünf Karten bewerben. Die Reihenfolge des Eingangs spielt bei der Verlosung keine Rolle. Eine mehrfache Teilnahme an der Verlosung ist ausgeschlossen.