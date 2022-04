Früher Bäckerei: Friedrichshafen hat ein neues Café im Retro-Stil

Klein, aber fein: In der Nordstadt, genauer gesagt in der Allmandstraße 34/Ecke Scheffelstraße, gibt’s seit Kurzem ein neues Café. „Neueröffnung nach mehr als 50 Jahren“, ist auf dem Plakat im Fenster zu lesen.

Am Rosenmontag haben Peter und Nicole Knor das „CaféZeit Knor“ eröffnet. „Unsere Gäste sollen sich Zeit nehmen, einen Kaffee zu genießen“, erklärt Nicole Knor den Namen.

Bisher gab es draußen ein Straßencafé, im Ladengeschäft selbst war kaum Platz zum Sitzen. „Bei schlechtem Wetter hatten wir zu wenig Platz für unsere Gäste“, sagt Peter Knor. Schon vor Corona schmiedete das Ehepaar Pläne. Zunächst ließ es im vergangenen Jahr den Ladenbereich nach ihren eigenen Vorstellungen erneuern.

Café im Retro-Stil

Anschließend nahmen sie den Nachbarraum in Angriff, um ihn für ihre Gäste einzurichten. „Wir wollten eine Mischung aus Alt und Neu“, sagt Nicole Knor. „Ein normales Café kam für uns nicht in Frage“, ergänzt ihr Mann. „Wir wollten etwas im Retro-Stil“.

Ein Sofa fand sich noch im Familienbesitz, zwei Nierentische hat Nicole Knor im Internet aufgestöbert. Die meisten Tische und Stühle sind neu, versprühen dennoch 50er-Jahre-Charme.

Nach 50 Jahren neu eröffnet

Accessoires wie Zuckerdosen, Kerzenständer und Silbertabletts waren bereits in Gebrauch, als Franz mit Ehefrau Erika Knor und seinem Bruder Alfons Knor an selber Stelle ihr Bäckerei-Café betrieben.

Bis 1971 oder 1972, das Jahr der Schließung lässt sich nicht mehr genau bestimmen. Seitdem waren die Räume verpachtet. Zunächst an TV/HiFi Haynek, dann an das Nähstüble Bogen. Zuletzt hielt mehr als 35 Jahre eine Fahrschule dort den theoretischen Unterricht ab.

Wie kommt die Neueröffnung nach rund 50 Jahren an? „Sehr gut“, sagt Nicole Knor. Viele Gäste seien froh, in der Nordstadt wieder ein richtiges Café zu haben.

Morgens zum Frühstück, zum täglich wechselnden Mittagstisch – den es auch zum Mitnehmen im Pfandglas gibt – oder zum Hock bei Kaffee und Kuchen: Das CaféZeit erfreut sich großer Beliebtheit.

Peter Knor pflegt in der Backstube althergebrachte Traditionen, backt nach eigenen Rezepten, verwendet nur natürliche Rohstoffe und formt die Brote, Seelen und Brezeln von Hand.

Seine Frau schaut ihm dabei durchs Kameraobjektiv auf die Finger, um mit den Fotos Appetit über Facebook und Instagram zu machen. Traditionelles und Modernes lässt sich auch hier sehr gut verbinden.

Blick in die Geschichte

Die Bäckerei Knor ist 1927 am heutigen Standort vom Großvater Josef Franz Knor gegründet worden. Davor war die Bäckerei in Weingarten. Peter Knor führt das Geschäft in vierter Generation.

Dabei schwört der Bäckermeister auf traditionelle Herstellungsprozesse und reine Zutaten. Außer Brot und Brötchen sowie Quiche und herzhafte Snacks gehören täglich frische Kuchen und Feingebäck zum Sortiment.