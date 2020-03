Neuer Zeppelin absolviert Testflug über Friedrichshafen

Wenn die Saison nach der Corona-Krise starten kann, ist ein neuer Zeppelin am Himmel über dem Bodensee zu sehen. Der neu aufgebaute Zeppelin NT der Deutschen Zeppelin-Reederei hat seinen Erstflug absolviert, teilt die Reederei mit. Von 2008 bis 2012 sei dieser Zeppelin bereits über San Francisco im Einsatz gewesen, und wurde anschließend in Friedrichshafen eingelagert. Nun sei er laut Mitteilung mit einer völlig neuen Passagiergondel in den vergangenen Monaten im Zeppelin-Hangar wieder aufgebaut worden. Außerdem sei er mit der neuesten Cockpit-Technik ausgestattet worden.

Der Zeppelin ersetzt ein älteres Luftschiff, das im letzten Herbst außer Dienst gestellt wurde. Sobald sich die Corona-Lage wieder entspannt, werde das neue Luftschiff seine Passagierflüge aufnehmen, heißt es weiter.