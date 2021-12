Neuer Vorstand bei „Senioren Internet Treff FN e.V.“

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Der Verein „Senioren Internet Treff“ hat im September einen Slot genutzt, um seine Mitgliederversammlung abzuhalten. Diese wurde bereits wegen den angeordneten Corona bedingten Kontakteinschränkungen zweimal verschoben. Diese Versammlung war auch notwendig, um einen neuen Vorstand zu wählen, da sowohl der stellvertretende Vorsitzende, Klaus Vogt, und die Schriftführerin, Ida Glaser, verstorben sind und der langjährige Kassier, Fred Urban, für eine weitere Wahlperiode nicht mehr zur Verfügung stand. Der amtierende Vorsitzende, Klaus Wessenberg, konnte 23 Mitglieder im Hotel Waldhorn/Manzell zur Versammlung begrüßen, dankte den Referenten und deren Helfern, ließ die vielfältigen Aktivitäten der zurückliegenden Periode Revue passieren und ordnete die etwas anders geartete Entlastung des Vorstandes. Die Entlastung war einstimmig, wie auch die Ergebnisse der Wahlen der neuen Vorstandsmitglieder. Zum Vorsitzende wurde Klaus Wessenberg wieder gewählt sein Stellvertreter ist jetzt Hans Allgaier, Kassier Peter Scholl und Schriftführer Helmuth Platzer.

In zwei Infoveranstaltungen im Seniorentreff / Ailingen und im Vereinsheim in Fischbach / Zeppelinstraße 300 wurden vom Verein die Lernangebote vorgestellt und die Interessenlage der Teilnehmer ausgelotet. Dabei hat sich eine Verlagerung der Kurswünsche ergeben. Im Blickpunkt stehen jetzt die kleinen leistungsstarken mobilen Geräte – Smartphones - mit ihren fast unerschöpflichen Funktionalitäten. Um diese Möglichkeiten zu nutzen, werden die Kurse, Übungen und Sprechstunden entsprechend gestaltet. Ein weiterer Themenschwerpunkt der Gäste waren Kurse für Spezialanwendungen wie z.B. die Erstellung eines Fotobuches. Insgesamt war das Interesse enorm, leider konnten wir nur zwei Standorte anbieten. Die bisherigen auch zur Verfügung gestandenen Standorte die Schulen (Hauptschule Fischbach und Pestalozzischule) und das „Betreute Wohnen“ in Kluftern standen aufgrund der Gefährdungslage durch Corona nicht mehr zur Verfügung. Durch eine sinnvolle Struktur der Kurse konnten fast alle Anfragen befriedigt werden. In den letzten Novemberwochen haben aber neue Kontaktbeschränkungen sowohl für geimpfte als auch für genesen Teilnehmer die Lernangebote weiter stark beeinträchtigt.

Weiter Informationen zum Verein findet man unter www.sit-fn.de.