Neuer VfB-Chef Benz will sich „nicht nur mit Lob und Dank abspeisen lassen“

Wachstum, Nachhaltigkeit, mehr soziale Aktivitäten: Der neue VfB-Präsident hat sich eine Menge vorgenommen. Was genau und wie er es umsetzen will, hat Jochen Benz knapp einen Monat nach seiner Wahl im Interview erzählt. Und vor den Folgen von Hallenschließungen gewarnt.

„Der VfB sucht einen neuen Chef“: Mit dieser Schlagzeile hat die „Schwäbische Zeitung“ im Juni über die Präsidentensuche bei Friedrichshafens größtem Mehrspartenverein berichtet. Stimmt es wirklich, dass Sie aus der Zeitung von dem Thema erfahren haben?

Ja, das stimmt. Ich habe das damals gelesen – und zur Seite gelegt. Ein paar Wochen später haben wir im Freundeskreis nochmal darüber gesprochen. Ich habe mich mit dem Thema beschäftigt und dann den Kontakt zum VfB-Präsidium gesucht. Wir haben uns alle drei Monate Zeit gegeben, bis sich alle sicher waren.

Seit kurz vor Weihnachten sind Sie jetzt im Amt. Immer noch sicher, das Richtige getan zu haben?

Absolut. Natürlich gibt es auch viele Herausforderungen, die mit diesem Ehrenamt verbunden sind. Ich sehe aber vor allem die Gestaltungsmöglichkeiten und das große Potential, das im VfB, in meinem Heimatverein, steckt. Ich bin froh und dankbar, dass ich mich hier einbringen kann.

Ärmel hoch und los: Jochen Benz, neu gewählter VfB-Präsident, macht beim Thema Neuausrichtung des Vereins Tempo. (Foto: sz)

Welche Herausforderungen gilt es zu meistern?

Wir haben ein 70.000 Quadratmeter großes Vereinsgelände, das der VfB von der Zeppelin-Wohlfahrt gepachtet hat. Für 3600 Quadratmeter davon ist die Stadt der Pächter. Die Anlagen gehören uns, auch wenn sie teilweise von Schulen und anderen Vereinen genutzt werden. Hinzu kommen weitere Liegenschaften, wie beispielsweise die Tennisplätze am Strandbad oder für den Kanusport am Seemooser Horn.

Die Sanierungsdarlehen und das Darlehen für die Umfinanzierung der „Altlasten“ wurden im Mai 2020 zurückbezahlt. Die Darlehen zur Finanzierung der Tennishalle und des Neubaus des Vereinsheims auf dem Miettingerplatz laufen noch im Rahmen der vereinbarten Laufzeiten. Die großen Belastungen sind aber seit Mai 2020 abgebaut. Weil das kein einfacher Weg war, stehen wir jetzt vor einem Investitionsstau: Das VfB-Vereinsheim in der Teuringer Straße ist in die Jahre gekommen, Heizung und Sanitäreinrichtungen in der dortigen Halle ebenso.

Das Flutlicht im VfB-Stadion muss auf LED umgestellt, die Bewässerung der Rasenplätze dauerhaft gesichert werden. Unsere IT-Infrastruktur ist nicht mehr auf dem neuesten Stand. Wenn wir – wie geplant – wachsen, dann haben wir größeren Verwaltungsaufwand. Wir stemmen das alles mit eineinhalb Stellen in der Geschäftsstelle und zwei Mann im Gebäudemanagement. Die steigenden Energiekosten treffen uns auch.

Wie packen Sie all diese Themen an?

Wir haben ein Neustrukturierungsprogramm mit dem Arbeitstitel „proFit2030“ aufgesetzt. Auftakt ist mit einem Workshop am 28. Januar. Hierfür haben wir fünf Arbeitspakete geschnürt: Finanzen/Investitionen, Mitgliedermanagement /Prozesse, Sport-/Zusatzangebote, Nachhaltigkeit sowie Identität/Marketing/Kommunikation.

Nachhaltigkeit?

Klar! Da geht es zunächst um Energieeinsparungen, CO2-Neutralität oder Versorgung mit eigenem Strom, etwa über eine Photovoltaikanlage auf dem VfB-Stadion. Wir wollen auch unser Fahrzeugpooling verbessern, also mehr Fahrgemeinschaften bei Training und Wettkampf bilden. Vorstellbar wäre auch, dass wir mit Hilfe von Partnern unsere komplette Sportausrüstung aus zu 100 Prozent recycelten Materialien beziehen.

Und das beschließt alles das Präsidium?

Nein. Der Gesamtverein wird die Rahmenbedingungen vorgeben und diese dann mit allen 23 Abteilungen verfeinern und Maßnahmen ableiten. „proFit2030“ ist zunächst bis Ende meiner Amtszeit im Dezember 2025 angelegt.

Sie sind ja auch angetreten, um das Profil des Gesamtvereins zu stärken. Müssen die Abteilungen um ihre Selbstständigkeit fürchten?

Keineswegs. Mit einem stärkeren Gesamtverein werden auch die Abteilungen stärker. Stärkerer Gesamtverein heißt aber auch, dass Eigeninteressen der Abteilungen auch mal zurückgestellt werden müssen. Das größte Plus unseres Vereins ist die Vielfalt. Und diese Vielfalt soll weiterhin durch starke Abteilungen zum Ausdruck kommen.

Sie haben als Ziel eine Mitgliederzahl von 4000 bis zum Jahr 2030 ausgegeben. Wie viele sind es denn im Moment?

Zum Jahresende 2022 genau 3684. Gegenüber 2021 sind das erfreuliche drei Prozent mehr, aber immer noch weniger als vor Corona. Das 4000er-Ziel ist ambitioniert, aber realistisch.

Und wie soll das erreicht werden? Durch Abwerbung von Mitgliedern anderer Vereine?

Das sicher nicht. Wir wollen das bestehende Angebot attraktiver gestalten und zusätzliche Sportarten anbieten, da müssen wir auch den Zeitgeist treffen. Darts würde mir einfallen. Oder Paddle-Tennis. Wir werden zudem unser Kursangebot ausbauen. Ich bitte alle, die Ideen und Interesse haben, sich bei uns zu melden. Wir sind sowas von offen für Gespräche.

Ein ziemlicher Aderlass war der Austritt der Turnerschaft im Jahr 2003 aus dem VfB. Streben Sie eine Wiedervereinigung an?

Dass der VfB keine Turnfamilie mehr hat, schmerzt nicht nur mich. Unser Gesprächsangebot richtet sich grundsätzlich an alle. Sinn machen würde es auf alle Fälle dann, wenn beide Seiten davon profitieren würden.

Auch das Verhältnis zum Rathaus war nicht immer einfach.

Auch hier gilt: volle Gesprächsbereitschaft von unserer Seite. Bereits am ersten Tag nach den Neuwahlen gab es einen ersten Austausch mit Oberbürgermeister Brand und Bürgermeister Köster, was mich ungemein freute. Mit Andrea Apfelbacher als Leiterin Sport und Vereine der Stadt gab es bereits am zweiten Arbeitstag des neuen Jahres einen sehr konstruktiven und wertschätzenden Austausch. Ich habe dabei betont, dass sich der VfB gern aktiv in die Arbeit am Gesamthallenkonzept für die Stadt einbringt. Mit OB Andreas Brand werden wir dann das Gespräch suchen, wenn unsere konzeptionellen Überlegungen ausgereift und klar sind.

Nach dem Aus für die ZF-Arena hat die Belegung der Halle am Berufsschulzentrum mit Flüchtlingen das Hallenproblem nochmal verschärft.

Oh ja. Warum Hallen für den Schul- und Vereinssport geschlossen werden, wenn gleichzeitig Messehallen ganzjährig nicht ausgelastet sind, erschließt sich mir nicht. Dennoch: Die Stadt hat uns wirklich nach Kräften geholfen, die Probleme zu lösen. Das können wir aber nicht von allen politischen Akteuren behaupten.

Was bedeuten die beiden Hallenschließungen für den VfB?

Rund 400 Mitglieder sind betroffen. Klar, es gibt schon Alternativen, die aber oft nur eine schlechte Ersatzlösung sind und unter der die Trainingsbeteiligung stark leidet. Unsere Badminton-Abteilung hat ein internationales Jugendturnier mit knapp 500 Teilnehmern absagen müssen. Verlust: bis zu 10.000 Euro. Was wir brauchen, ist Planungssicherheit. Sonst laufen wir Gefahr, dass wir Mitglieder verlieren. Und jeder im Vereinsleben weiß: Ein verlorenes Mitglied bleibt leider in den meisten Fällen verloren.

Immer wieder ist von Ideen zu hören, das Areal rund ums VfB-Stadion zu einem Sportpark auszubauen. Was ist geplant?

Nichts Spruchreifes. Dass der VfB überlegt, das Gelände weiterzuentwickeln, ist kein Geheimnis. Es wäre aber noch zu früh, über konkrete Ziele oder Maßnahmen zu reden.

Egal was Sie planen: Ohne die Stadt wird es nicht gehen.

Natürlich nicht. Ich bin da aber sehr zuversichtlich. Hier wird uns – wie auch bei Gesprächen mit Sponsoren – möglicherweise die angestrebte Stärkung des Hauptvereins helfen. Bislang haben sich 23 Abteilungen separat um Unterstützung bemüht, was ja auch nerven kann. Wir wollen das künftig bündeln – zum Vorteil aller. Wir streben den Konsens an, sind aber schon auch selbstbewusst und wollen uns nicht nur mit Lob und Dank abspeisen lassen. Die Stadt weiß, dass wir noch mehr gesellschaftliche Verantwortung übernehmen werden und nicht nur ein Verein sind, sondern ein gewichtiger Partner.

Aus dem VfB organisatorisch ausgegliedert, aber mit dem Verein eng verbunden sind die Profi-Volleyballer. Welche Pläne haben Sie hier?

Wir werden die Profis wieder stärker an den VfB binden und das auch nach außen sichtbar machen.

Was heißt das konkret?

Erste Maßnahmen sind bereits eingeleitet und werden noch im Januar umgesetzt. Seitens der Volleyball-GmbH spüre ich hierfür eine große Offenheit, was die Verbundenheit zur VfB-Familie zeigt.

Mittels einer Satzungsänderung haben Sie die soziale Rolle des Vereins betont. Was folgt denn daraus?

Wir wollen auch ein Angebot an all die machen, die keinen regelmäßigen Sport mehr treiben können oder wollen. Wir denken hier an Vorführungen, an Ausflüge, gemeinsame Fahrten zu Sportveranstaltungen, Stammtische oder auch Filmabende. Warum nicht zum Beispiel hier im VfB-Heim die Höhepunkte der Olympiade 1972 in München oder die Fußball-Weltmeisterschaft 1990 zeigen?

Häfler, ZFler, Volleyballer

In der Woche vor Weihnachten haben die Delegierten der 23 VfB-Abteilungen das Präsidium mit Jochen Benz an der Spitze ins Amt gewählt. Der 46 Jahre alte Betriebswirt ist gebürtiger Häfler, verheiratet und hat zwei Kinder. In seiner Jugend war Benz 15 Jahre lang in der Volleyball-Abteilung des VfB aktiv, gewann als Jugendspieler die Deutsche Meisterschaft (C- und A-Jugend) und war von 1996 bis 1999 in der Geschäftsführung der Bundesliga-Volleyballer zuständig für die Presse- und Öffentlichkeitsarbeit. Er arbeitet seit 1999 bei ZF, unter anderem war er zweieinhalb Jahre lang Assistent der Vorstandsvorsitzenden Härter und Sommer. Aktuell leitet er bei der ZF Mobility Solutions GmbH, die sich um autonome Shuttles kümmert, die Bereiche Vertrieb und Geschäftsentwicklung.