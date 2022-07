Neuer Treffpunkt an der GMS Graf-Soden

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Innerhalb eines Schuljahres haben die Schülerinnen und Schüler im Profil Handwerk einen neuen Pausentreffpunkt gebaut.

An wöchentlich 2 Schulstunden wurde an der Gemeinsachaftsschule Graf-Soden mit Schülerinnen und Schülern der 8. Klasse im Projekt „kooperative Berufsorientierung“ /KooBO auf deren Wunsch ein Holzhaus errichtet, in dem man sich jetzt in den Pausen treffen kann.

Nach einem Bauplan wurde unter Anleitung von Jochen Metz Stück für Stück gemessen, gesägt, verbunden und aufgebaut. Pünktlich vor den Sommerferien konnte mit dem Dach decken das Projekt abgeschlossen werden.

Ein großes Lob an alle Beteiligten, dass sie auch bei Eis und Schnee sowie großer Hitze immer am Ball geblieben sind.

Mit den KooBO-Projekten unter der Leitung der Handwerkskammer Ulm kann den Schülerinnen und Schülern so ein praxisnaher Einblick in verschiedenste Berufe präsentiert werden.