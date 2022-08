Neuer Standort für das Team hinter dem Team

Die Geschäftsstelle des VfB Friedrichshafen befindet sich ab sofort an einem neuen Ort. Die Otto-Lilienthal-Straße 4 in Friedrichshafen wird die neue Adresse des Teams hinter dem Team sein. Mit dem Umzug in die modernen Büroräume im Competence Park endet nicht nur eine zweijährige Übergangslösung. Die Geschäftsstelle rückt auch räumlich näher an die Mannschaft. Das teilen die VfB-Verantwortlichen mit.

Seit Ende Juli laufen im Hangar R die vorbereitenden Umbaumaßnahmen. Für die VfB-Geschäftsstelle gibt es ebenfalls eine Neuerung: VfB-Geschäftsführer Thilo Späth-Westerholt und sein Team haben die Koffer auf dem Messegelände gepackt und sind in ihr neues Zuhause in die Otto-Lilienthal-Straße gezogen. „Wir sind der Messe Friedrichshafen sehr dankbar, dass sie uns nach der Schließung der ZF Arena Obdach gegeben hat. Wir wussten aber, dass diese Lösung auch nur für den Übergang gedacht war, und fühlen uns in unseren neuen Räumlichkeiten sehr wohl“, sagt Späth-Westerholt.

Die Büros der Häfler befinden sich im Haus Nummer 4, einem Teil des Competence Parks der Prisma-Unternehmensgruppe. Wie bisher, sind auch die Volley Youngstars und das Projekt ’“Volleyball macht Schule“ dort untergebracht. „Es war uns wichtig, die drei Säulen des VfB weiterhin unter einem Dach zu haben. So können wir den bestmöglichen Austausch zwischen Profis, Bundesstützpunkt und den Amateuren garantieren“, wird Späth-Westerholt im Presseschreiben weiter zitiert.

Auch Stefan Nachbaur, Geschäftsführer des Prisma Zentrum für Standort- und Regionalentwicklung GmbH, freut sich über die neuen Mieter. „Wir freuen uns auf die gemeinsame Zukunft. Neben individuellen und bedarfsgerechten Mietflächen bietet der Standort vielfältige Anknüpfungspunkte und Kooperationsmöglichkeiten.“

Nur knappe eineinhalb Kilometer trennt die Geschäftsstelle von der Heimspielstätte am Flughafen. „Einerseits macht das auch die Arbeit der Trainer einfacher, die keine weiten Wege vom Training an den Schreibtisch haben“, erklärt der Geschäftsführer. „Andererseits ist auch die Organisation der Heimspiele einfacher zu realisieren.“

Für den Publikumsverkehr ist die Geschäftsstelle ab August jweils Dienstag und Donnerstag von 10 bis 12.30 Uhr sowie am Mittwoch von 15 bis 17.30 Uhr geöffnet. In diesen Zeiten oder nach telefonischer Vereinbarung können auch Dauerkarten erworben werden.

Im Moment sind noch nicht alle Kartons in den neuen Geschäftsräumen der Häfler Volleyballer ausgeräumt. Ein VfB-Sponsor sorgt noch für die passenden Möbel. „Zum Start der Saison sollten wir uns aber endgültig hier eingerichtet haben“, so Späth-Westerholt.