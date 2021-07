Neuer SMS-Service für kurzfristige Impftermine startet im Bodenseekreis

Ein neuer Service zur automatisierten Vergabe kurzfristiger Impftermine im Kreisimpfzentrum (KIZ) startet. Das teilt das Landratsamt mit. Bei der sogenannten „Impfbrücke“ erhalten Impfwillige, die sich registrieren, eine Nachricht, wenn spontan ein Impftermin verfügbar ist. Dann heißt es: schnell sein.

Über den Service können im KIZ an der Messe Friedrichshafen nun kurzfristig Impftermine vergeben werden, wenn Impfdosen im Tagesbetrieb übrigbleiben. Für die „Impfbrücke“ können sich Personen per E-Mail registrieren, die sich regelmäßig, vorrangig abends, im Großraum der Messe Friedrichshafen aufhalten, heißt es in der Pressemitteilung.

Der Grund für die räumliche Einschränkung: Sind Impfdosen verfügbar, werden registrierte Personen automatisch per SMS informiert. Wer dann per SMS schnell zusagt und binnen 30 Minuten im KIZ ist, kann die Impfung nach der erforderlichen ärztlichen Beratung erhalten. Der Zweittermin wird dann ebenfalls vereinbart.

Mit der neuen SMS-Technik mache das KIZ Bodenseekreis übrige Impfdosen für die Allgemeinheit verfügbar, die bisher beispielsweise an Rettungskräfte kurzfristig abgegeben worden sind. Das sei dann möglich, wenn nicht alle Dosen aus einer Impfstoffampulle verbraucht wurden oder Kontingente aufgrund nicht in Anspruch genommener Termine verfügbar sind. Größenordnungsmäßig sind dies laut Landratsamt pro Tag etwa fünf bis zehn Impfungen, es können im Einzelfall aber auch mehr sein.

So funktioniert die „Impfbrücke“

Wenn im KIZ Impfdosen kurzfristig verfügbar sind, wählt das System laut der Pressemitteilung nach dem Zufallsprinzip registrierte Wartende aus und benachrichtigt diese per SMS. Wer zu diesem Zeitpunkt tatsächlich impfbereit ist, könne das Angebot mit einer Antwort-SMS „Ja“ annehmen.

Ist die Buchung erfolgreich, erhalte man eine Bestätigung mit einer Identifikationsnummer. Erst dann sei der Termin gebucht, heißt es weiter. Die Terminvergabe erfolge in der Regel sehr kurzfristig, meistens am Abend, sodass der Termin innerhalb von 30 Minuten im KIZ Bodenseekreis wahrzunehmen sei.

Mitzubringen sind: Ausweis/Reisepass, Krankenversichertenkarte (wenn vorhanden), Impfpass (wenn vorhanden).

Die „Impfbrücke“ ersetze nicht das reguläre System zur Terminvergabe, sondern sei lediglich ein zusätzlicher Service, um kurzfristig frei gewordene Termine neu zu vergeben. Eine Garantie, dass jeder kontaktiert wird, gebe es nicht.

Anmeldung zur „Impfbrücke“

Die Anmeldung zur „Impfbrücke“ ist per E-Mail an impfbruecke@bodenseekreis.de möglich. Diese Informationen sind laut Landratsamt unbedingt erforderlich:

Vorname, Nachname, Wohnort, Handynummer (nicht Festnetz), gewünschter Impfstoff/-Hersteller (Mehrfachnennungen möglich): Biontech, Astrazeneca, Johnson/Johnson, Moderna (aktuell noch nicht im KIZ verfügbar).

Nur Anmeldungen mit vollständigen Informationen können laut Landratsamt in die Warteliste der „Impfbrücke“ aufgenommen werden. Der Datenschutz sei gewährleistet. Die Abmeldung aus der „Impfbrücke“ ist ebenfalls per E-Mail an impfbruecke@bodenseekreis.de möglich.