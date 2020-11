Die bundesweit tätige Seniorenlebenshilfe bietet ihre Dienstleistungen jetzt auch in Friedrichshafen und Umgebung an. Das Unternehmen konzentriert sich auf den Bereich der sogenannten Vorpflege und will mit der Unterstützung durch „Lebenshelfer“ für mehr Lebensqualität und Lebensfreude im Alter sorgen, heißt es in einer Pressemitteilung. Für die Region Friedrichshafen ist Muriel Rieser die zuständige Lebenshelferin. Fachkundige Schulungen und Fortbildungen würden durch die Zentrale in Berlin gewährleistet. Zum Angebot gehören vielfältige Hilfen für den Alltag wie Unterstützung bei der Haushaltsführung, Erledigung der Wäsche, Einkäufe, Begleitung zum Arzt und zu Ämtern, aber auch Spaziergänge, gemeinsame Unternehmungen und Gespräche.

Alle Informationen zum Service sind zu finden auf