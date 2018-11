Neuer Südmail-Briefkasten in der Barbarossastraße

Südmail, die „blaue Post“ von Schwäbisch Media, hat seit Kurzem einen neuen Briefkasten in der Barbarossa-Straße 43 in Friedrichshafen. „Wir haben viel Post und haben uns gedacht, dass ein Briefkasten am Haus ideal wäre“, sagt Andrea Reichhart von der Firma Schütze GmbH Bauunternehmen. Südmail fand den Standort direkt an der B 31-Ausfahrt Richtung Messe ebenfalls ideal und stellte kurzerhand einen Briefkasten auf. Der wird von montags bis freitags täglich geleert. Beim Briefdienst von Schwäbisch Media kostet ein Standardbrief 65 Cent, Kompaktbrief 85 Cent und ein Großbrief 1,35 Euro. Gewerbetreibende profitieren nicht nur von den günstigen Preisen sie können auch die Umsatzsteuer absetzen.