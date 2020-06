Professor Thomas Seemann (Foto: DHBW) ist seit dem 1. April neu an der DHBW Ravensburg als Lehrprofessor im Studiengang Wirtschaftsingenieurwesen. Sein Schwerpunkt in der Lehre ist das Industrielle Management. Seemann ist laut DHBW alles andere als ein Neuling an der Dualen Hochschule Baden-Württemberg. Er hat bereits sieben Jahre lang an der DHBW Stuttgart Wirtschaftsingenieurwesen gelehrt. 2017 wechselte er als Dekan Technik an das DHBW CAS. Am Center for Advanced Studies der Dualen Hochschule Baden-Württemberg werden die dualen Masterstudiengänge gelehrt. Inzwischen ist Seemann mit seiner Frau und den zwei kleinen Kindern an den Bodensee gezogen und verstärkt dort künftig am Technikcampus Friedrichshafen den Studiengang Wirtschaftsingenieurwesen. Seemann stammt aus dem Raum Tuttlingen und hat am KIT in Karlsruhe Wirtschaftsingenieurwesen studiert. In Portland machte er seinen MBA, promoviert hat er an der Universität Erlangen-Nürnberg zu Vorhersage- und Entscheidungsprozessen in Unternehmen. Praktische Erfahrungen sammelte der 43-Jährige im Anschluss in der strategischen Unternehmensberatung bei der Boston Consulting Group, seine Kunden kamen aus dem Bereich Industriegüter, Automobile und Technologie.

Für den Wechsel an die DHBW nennt Thomas Seemann vor allem zwei Gründe: zum einen den Spaß an der Lehre und die Arbeit mit jungen Menschen. „Zudem bedeutet die Arbeit an der Hochschule auch eine große Freiheit, sich ausgiebig mit den Themen zu beschäftigen, die einen interessieren und bewegen.“ In Seemanns Fall ist das das Industrielle Management, das sich mit der Frage beschäftigt, welche Strategie und Ausrichtung für ein Industrieunternehmen Erfolg versprechen.