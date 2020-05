Neuer Präsident der Zeppelin Universität tritt sein Amt an

Der neue Präsident der Zeppelin Universität (ZU), Klaus Mühlhahn, tritt sein Amt am Montag, 1. Juni, an. Das berichtet die Universität in einer Pressemitteilung. Der 56-jährige gebürtige Konstanzer war im März von der ZU-Stiftung, der Trägerstiftung der ZU, berufen und bestellt worden, nachdem er vom Senat der ZU ins Amt gewählt worden war. Mühlhahn wechselt von der Freien Universität Berlin, wo er zuletzt das Amt des Vizepräsidenten Forschung bekleidet hatte, an den Bodensee.

Mit dem 31. Mai endet zugleich die Amtszeit als Präsident (ad interim) für Josef Wieland, der nach dem Fortgang der vorherigen Präsidentin Insa Sjurts an die Spitze der HSBA Hamburg School of Business Administration seit dem Jahreswechsel die ZU geführt hat. Wieland wird sich dann wieder auf seine bisherige Funktion als Vizepräsident Forschung und Direktor des Leadership Excellence Institute Zeppelin an der ZU konzentrieren.

Präsidium, Wissenschaftler, Mitarbeitende und Studierende werden am Dienstag, 2. Juni, ihren neuen Präsidenten mit einer kleinen Begrüßungsfeier willkommen heißen. Ein feierlicher Festakt zur Amtseinführung ist für voraussichtlich Herbst geplant.