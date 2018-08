Nach monatelangem Suchen steht fest: Der Häfler Gastronom Naveed Malik übernimmt die Pacht der VfB Vereinsgaststätte. Er ist kein unbeschriebenes Blatt in der Häfler Gastro-Szene. Der gebürtige Pakistani betreibt das Steak House Chateau und das Burger House an der Friedrichstraße sowie das Vereinsheim des Segel-Motorboot-Clubs Friedrichshafen das „Schussen-Grillhaus am See“.

Die Karte für das Vereinsheim steht so gut wie fest. „Ich möchte Fleisch- und Fischgerichte sowie Burger für die jungen Leute anbieten. Auch schwäbische Spezialitäten soll es geben“, sagt Malik, der eine Ausbildung in der Gastronomie in der Schweiz gemacht hat. In der ersten Zeit wird er selbst an der Teuringer Straße hinter dem Herd stehen.Er löst Dragana Abadzic ab, die die das Lokal nicht weiterführen konnte, weil ihre Mutter, die sie in der Küche unterstützt hat, dazu aus gesundheitlichen Gründen nicht mehr in der Lage zu ist. Die Suche hatte den Verein ein wenig in Aufregung versetzt, da einige Zeit unklar blieb, wer das Restaurant nach Abadzic übernehmen wird.

Mit den neuen Pächter soll sich auch ein bisschen was etwas an dem Restaurantkonzept verändern. „Das Interieur wird größtenteils gleich bleiben“, sagt Wösle. Aber das Speisen- und Getränkeangebot soll sich ein bisschen verändern. „Ich möchte auf die Terrasse Lounge-Möbel stellen und auch ein paar Cocktails auf die Karte nehmen“, sagt Malik. Besonders die jungen Gäste möchte er damit ansprechen. „Es soll aber sonntags auch Kaffee und Kuchen geben“, sagt er.

Die Erfahrung des Gastronoms sei wichtig für die Mitglieder des Sportvereins gewesen, sich für ihn zu entscheiden. „Naveed Malik betreibt noch ein weiteres Vereinsheim in Friedrichshafen und das war für uns der ausschlaggebende Grund, uns für ihn zu entscheiden“, sagt VfB-Präsident Wunibald Wösle. Malik freut sich auf die Aufgabe, das VfB Vereinsheim zu leiten. „Durch das andere Vereinsheim, das ich gepachtet habe, weiß ich, welche Vorteile ein solches Lokal mit sich bringt. Man kann sehr gut mit den Mitglieder zusammenarbeiten. Außerdem gibt es viele Stammgäste, das macht einfach Spaß“, sagt der Gastronom. Er sei ein Mensch, der immer mehr machen wolle. Deshalb habe er sich dazu entschieden, das VfB-Vereinsheim zu übernehmen.

Los geht es für den neue Pächter des Vereinsheim am 1. September. Im August bleibt das Restaurant wie in den Jahren zuvor geschlossen.