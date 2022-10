Neuer „Nasch-Store“ in Friedrichshafen: Hier sind der Back-Kreativität keine Grenzen gesetzt

Wer in den vergangenen zwei Wochen durch die Friedrichstraße gekommen ist, dem dürfte nicht entgangen sein, dass sie um ein paar Farben reicher geworden ist – und zwar nicht nur durch das Herbstlaub. Bunte Ballons, Förmchen jeder Art und vieles mehr zieren Schaufenster und Regale seit Mitte September im „Nasch-Store“ von Natalie Schweng.

„Meine Mutter ist Konditorin, daher backe ich selbst schon seit meiner frühen Kindheit“, berichtet die Ladenbesitzerin. In ihrem „Nasch-Store“ hat die Häflerin, die selbst gelernte Betriebswirtin ist, nun „Beruf und Hobby verbunden“, wie sie sagt.

Von Nagold zurück an den Bodensee

Gemeinsam mit ihrem Mann ist sie gerade erst wieder an den Bodensee gezogen. „Vor 14 Jahren bin ich ihm nach Nagold gefolgt. Jetzt wollten wir wieder zurückkommen“, schildert die Back-Expertin. Geeignete Verkaufsräume zu finden, das sei nicht so einfach gewesen. „Wir haben wirklich lange gesucht.“ Fündig geworden ist Natalie Schweng schließlich in der Friedrichstraße 61.

Bunte Streusel gibt es im „Nasch-Store“ in allen Formen und Farben. (Foto: Silja Meyer-Zurwelle)

Dort will sie künftig auch Dekorierkurse anbieten. „Sowohl für Erwachsene als auch für Kinder. Je nachdem bringen die Kunden ihre Backwaren, wie etwa Torten oder Muffins, schon mit und wir dekorieren diese vor Ort. Eine andere Möglichkeit wird sein, dass ich die Kurse gemeinsam mit Konditoren gestalte, sodass wir die Torten, die verziert werden, stellen können“, erklärt Schweng.

Vom Hobbybäcker bis zum Profi: Beide Seiten sollen bei mir fündig werden. Natalie Schweng

Zum Verzieren jedenfalls gibt es in ihrem Geschäft so ziemlich alles. „Vom Hobbybäcker bis zum Profi: Beide Seiten sollen bei mir fündig werden“, sagt die „Nasch-Store“-Betreiberin. Tortenringe, Streusel in jeder Form und Farbe, fertige Dekoration sowie die Formen dafür bis hin zur Backmischung: Die Regale in dem neuen Geschäft sind gut gefüllt.

Bunte Lollies für die Jüngsten

„Das eigentlich Naschwerk, das bei uns früher im Vordergrund stand, ist dem Zubehör und Backsortiment etwas gewichen“, räumt Natalie Schweng ein. Doch auch jetzt bieten sie und ihr Mann noch bunte Lollies an, die „vor allem unsere kleinen Kunden begeistern“, sagt die Ladenbesitzerin, die selbst gerade Mutter geworden ist, mit einem Lächeln.

Dürfen im „Nasch-Store“ natürlich nicht fehlen: bunte Lollies. (Foto: Silja Meyer-Zurwelle)

Die Süßwaren kommen vor allem bei den jüngsten Kunden gut an. (Foto: Silja Meyer-Zurwelle)

Ihren „Nasch-Store“ gibt es in diesem Jahr bereits seit zehn Jahren, wenn auch bisher in Nagold und erst jetzt in Friedrichshafen, berichtet Schweng weiter. „In Nagold hatten wir auch bereits zusätzlich unseren Online-Shop aufgemacht. Anlässlich des Umzugs gestalten wir die Webpräsenz allerdings jetzt auch gerade so neu wie den Laden hier vor Ort.“

Geldscheine kreativ verpacken

Wer nicht gerade etwas zum Backen sucht, könnte bei Natalie Schweng dennoch fündig werden, denn in der zweiten Hälfte ihres Geschäfts gibt es alle möglichen Partyartikel, wie Ballons und weitere Dekoration. „Wir machen auch Geschenke fertig“, erläutert Schweng und hebt einen mit rosa Glitter gefüllten Ballon empor. „Für Hochzeiten, bei denen man Geldscheine kreativ verschenken will, ist das eine beliebte Verpackung“, sagt sie. Auch schwarze Ballons für Babypartys, bei denen die Farbe des darin enthaltenen Konfetti das Geschlecht des Kindes verrät, wenn man ihn platzen lässt, habe sie im Angebot.

Die Silikonbackformen ermöglichen besonders gemusterte Kuchen. (Foto: Silja Meyer-Zurwelle)

Natalie Schwengs persönliche Lieblingsprodukte sind jedoch hochwertige Silikonbackformen. „Danach kann man geradezu süchtig werden, weil der italienische Hersteller, von dem wir die beziehen, immer wieder neue Formen herausbringt.“ So sei es möglich, Kuchen in Herzform, als Hütchen, oval wie ein Ei oder mit anderen besonderen Mustern auf sehr einfache Weise selbst herzustellen.

Bei der Kundschaft kommt das Angebot der „Nasch-Store“-Betreiberin zufolge bisher jedenfalls sehr gut an. „Viele sagen uns, wie glücklich sie sind, dass es uns jetzt hier gibt.“