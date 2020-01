Die Stadt Friedrichshafen hat einen neuen Amtsleiter: Jan Dielewicz übernimmt die Leitung des neuen Amtes für Digitalisierung verbunden mit der Funktion als Chief Digital Officer (CDO). Er wird seine Arbeit am 1. April in Friedrichshafen beginnen. Die Stadt hat zum 1. Mai 2019 das neue Amt für Digitalisierung, das unter anderem die zukunftsorientierte Digitalisierungsstrategie und deren bedarfsgerechten Fortschreibung unter dem Dach fn.digital entwickeln sowie in die effiziente Gestaltung dieses Veränderungsprozesses alle Interessengruppen einbinden soll, gebildet. Jan Dielewicz wurde am 16. Dezember vom Gemeinderat gewählt wurde. Dielewicz ist verheiratet, hat zwei Kinder und lebt derzeit in Flensburg. Er ist Diplom-Wirtschaftsinformatiker und absolvierte im März 2007 am Blekinge Institute of Technology in Schweden sein Studium zum Master of Science (M.Sc.) im Bereich Software Engineering. Seit März 2013 ist er bei der Firma 1&1 Versatel Deutschland GmbH im Bereich IT & Digitalisation, zuletzt als Teamleiter IT-Architecture / Enterprise Architect tätig, teilt die Stadtverwaltung mit.