Neuer Häfler Schultes wird im Oktober gewählt

Der Gemeinderat wird am 1. Oktober einen Nachfolger für Bürgermeister Holger Krezer wählen. Der war vor einigen Wochen nach langer Krankheit in den Ruhestand versetzt worden.

Der nötige Beschluss im Gemeinderat am Montagabend fiel einstimmig und war reine Formsache. Das Thema war mehrmals vorberaten worden. Demnach wird die Stelle am Dienstag öffentlich ausgeschrieben, Bewerbungsschluss ist am 23. Juli. Eine noch zu besetzende Auswahlkommission und Oberbürgermeister Andreas Brand werden die eingehenden Unterlagen sichten und eine Vorauswahl treffen. Die verbliebenen Bewerber werden sich dann den Fraktionen vorstellen. Am 1. Oktober folgt eine öffentliche Vorstellung und die Wahl im Gemeinderat. Der Posten ist nach dem Beschluss der Räte vom Montag in der Besoldungsgruppe B 5. Das bedeutet: knapp 9100 Euro pro Monat plus Zuschläge.

Laut Gemeindeordnung hat die SPD ein Vorschlagsrecht. Seit längerem wird darüber spekuliert, dass Dieter Stauber, Kreisvorsitzender der Sozialdemokraten und Chef der Häfler Ratsfraktion, seinen Hut in die Ring werfen wird. Stauber selbst will dazu derzeit nichts sagen.