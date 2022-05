Neuer Geschäftsführer beim Stadtverkehr

Horst Schauerte wird zum 1. Juni neuer Geschäftsführer des Friedrichshafener Stadtverkehrs. Dies teilt das Unternehmen mit. Der ausgewiesene Mobilitätsexperte verantwortet seit April den gesamten Mobilitäts-Bereich beim Stadtwerk am See. Mit seinen Mitarbeitern managt er neben dem Stadtverkehr Friedrichshafen auch den Stadtbus Überlingen, das eCarsharing FRIZZ, die Bodensee-Oberschwaben-Bahn, die acht Parkhäuser des Stadtwerks am See in Friedrichshafen und Überlingen sowie die Katamaran-Reederei, bei der er ebenfalls Geschäftsführer ist. Schauerte kann auf 19 Jahre Expertise im ÖPNV zurückblicken, die er auf verschiedenen Stationen in Vorarlberg, Wien, Berlin und zuletzt beim Verkehrsunternehmen Wartburgmobil in Thüringen sammelte.

Laut Pressemitteilung ist die Neuvergabe des Verkehrsvertrages für den Stadtverkehr zum 1. Januar 2024 die herausfordernde Aufgabe, die vor ihm und seinen Mitarbeitern steht. „Vorgesehen sind darin einige Verbesserungen, um einen noch besseren Beitrag zur Verkehrswende bieten und Neu- wie Bestandskunden begeistern zu können“, sagt der neue Stadtverkehrs-Chef.