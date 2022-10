Neuer Fahrplan für den Städteschnellbus

Für den Städteschnellbus der Linie 7394 zwischen Friedrichshafen und Konstanz gilt ab dem 7. November ein neuer Fahrplan. In der Winterzeit soll der Bus zwischen dem Friedrichshafener Stadtbahnhof und Konstanz werktags in beide Richtungen elf Mal fahren, wie der Bodensee-Oberschwaben Verkehrsverbund mitteilt. Damit würde der bisherige Plan um zwei weitere Verbindungen pro Tag erweitert.

Dank des großen Zuspruchs der Fahrgäste soll auch die sieben Mal tägliche Verbindung an Wochenenden und Feiertagen bestehen bleiben. Auch der Flughafen sei weiterhin erreichbar. Werktags würde er sieben Mal angefahren, am Wochenende sechs Mal täglich. Änderungen gebe es bei den Abfahrtszeiten in Konstanz. Dort sollen die Busse künftig vier Minuten früher starten, um die Fähren zuverlässiger zu erreichen.

Verbindung zum Spieleland entfällt im Winter

Die im Sommer noch bestehende Direktverbindung zum Ravensburger Spieleland in Meckenbeuren-Liebenau soll im Winter nicht weiterbestehen. Dies hänge mit dem Saisonschluss des Spielelandes zusammen. Im nächsten Jahr könne man allerdings dank der Finanzierung durch den Bodenseekreis erneut mit einer solchen Verbindung rechnen.