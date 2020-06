Neuer Fahrbahnbelag auf der Berger Straße

Zwei Wochen früher vorgesehen beginnt der letzte Bauabschnitt auf der Berger Straße in Friedrichshafen. Dadurch können die Arbeiten früher als geplant abgeschlossen werden, und die Berger Straße ist wieder frei befahrbar. Dies teilt die Stadt mit. Bereits ab Montag, 22. Juni, wird die Straße für 19 Tage voll gesperrt. In dieser Zeit wird der Belag saniert. Der Verkehr in Richtung Markdorf und Unterraderach wird über die Waldstraße, die Waggershauser Straße, die Klufterner Straße und die Manzeller Straße umgeleitet. Verkehrsteilnehmer, die in Richtung Friedrichshafen und Ailingen fahren wollen, werden ebenfalls über Manzeller Straße, Klufterner Straße, Waggershauser Straße und Waldstraße geführt. Die Bauarbeiten dauern voraussichtlich bis Freitag, 10. Juli.