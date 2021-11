Neuer Chefarzt der Unfallchirurgie gewählt

Der Aufsichtsrat der Klinikum Friedrichshafen GmbH hat Ludwig Oberkircher zum neuen Zentrumsdirektor und Chefarzt der Klinik für Unfallchirurgie, orthopädische Chirurgie und Endoprothetik Friedrichshafen/Tettnang gewählt.

Wie der Medizin Campus Bodensee (MCB) mitteilt, tritt der 41-Jährige seine neue Stelle im Frühjahr 2022 an. Oberkircher kommt vom Universitätsklinikum Gießen und Marburg, wo er Oberarzt im Zentrum für Orthopädie und Unfallchirurgie am Standort Marburg ist, nach Friedrichshafen. Bevor er im Mai 2009 nach Marburg ging, studierte der im Saarland geborene und in der Pfalz aufgewachsene, mit einer Ärztin verheiratete Vater von zwei Kindern an der Uni Homburg Medizin. Im Praktischen Jahr in Zürich habe ihn dann „die Chirurgie gepackt“, schreibt der MCB. Oberkircher erinnere sich gerne an den sehr guten Oberarzt, der ihn mit in den OP nahm, wo sie „gemeinsam einen Ellenbogen wieder zusammengesetzt haben“.

In seiner Habilitation widmete sich der Facharzt für Orthopädie und Unfallchirurgie der Wirbelsäulenchirurgie, speziell die komplette Versorgung von Wirbelsäulenverletzungen – die er „unglaublich gerne operiert“, auch weil diese Eingriffe „sehr schnell zu einem guten Ergebnis für die Patienten führen“. Oberkircher ist laut Pressemitteilung ebenso versiert in der Alterstraumatologie und Unfallchirurgie, die aus seiner Sicht viele Herausforderungen biete und facettenreich sei. „Nicht selten muss man als Unfallchirurg ideenreich improvisieren, um dem Verletzten gut helfen zu können“, so der neue Chefarzt der Unfallchirurgie und das „geht am allerbesten im Team mit den ärztlichen Kollegen und Pflegekräfte, auch interdisziplinär“. Wie zum Beispiel in der Alterstraumatologie, wo der Unfallchirurg laut MCB gerne auf minimal-invasive Lösungen setzt, die die Patienten weniger stark belasten. Die Neurologen, Therapeutinnen und Pflegekräfte der Geriatrische Früh-Reha des Klinikums und die Unfallchirurgen werden eng zusammenarbeiten, heißt es weiter.