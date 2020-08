Es gibt eine aktualisierte Fassung Corona-Verordnung in Baden-Württemberg: Was sich jetzt ändert und welche Regeln gelten, fasst Schwäbische.de zusammen.

Wann tritt die Änderung in Kraft? Die neuen Regeln der Corona-Verordnung gelten ab Donnerstag, 6. August, in Baden-Württemberg. Beschlossen hatte die Landesregierung die Änderung der Verordnung bereits am 28. Juli.

Wie lange gilt die Corona-Verordnung? Laut Landesregierung wird der Zeitraum verlängert, in dem die Corona-Verordnung in Kraft ist.