Neuer Arbeitgeber Partners Group: ZF-Chef Scheider wechselt in die Schweiz

Wochenlang war gerätselt worden, nun ist klar, was ZF-Chef Wolf-Henning Scheider nach seinem Abgang beim Autozulieferer macht: Er wechselt im kommenden Jahr zum Private-Equity-Unternehmen Partners Group nach Zug in der Schweiz. Dort verantwortet er künftig die privaten Firmenbeteiligungen.

Die Schweizer gaben den Wechsel am Dienstag bekannt, nur wenige Tage, nachdem ZF mitgeteilt hat, dass Holger Klein zum Jahreswechsel den Vorstandsvorsitz der ZF Friedrichshafen AG übernehmen wird. Wolf-Henning Scheider hatte im Frühjahr mitgeteilt, dass er nach fünf Jahren an der Spitze des Konzerns seinen auslaufenden Vertrag am Bodensee nicht verlängern werde. Zu seinem künftigen Engagement hatte er zunächst geschwiegen.

Weltweit 250 000 Beschäftigte

Nun aber ist klar, dass Scheider zur Partners Group wechselt und dort Partner und „Head Private Equity“ wird. Die Gruppe, die rund 1500 Mitarbeiter beschäftigt, verwaltet nach eigenen Angaben weltweit Privatmarktanlagen mit einem Volumen von 129 Milliarden US-Dollar. Zu den meist institutionellen Klienten des Unternehmens zählen Pensionskassen, Versicherungen und vermögende Privatkunden. Bei den Firmen im Portfolio der Partners Group arbeiten weltweit 250000 Menschen.

Der scheidende ZF-Chef wird in der Schweiz den Bereich Private Equity übernehmen, die größte Sparte der Partners Group. Volumen: 63 Milliarden US-Dollar. Er wird David Layton nachfolgen, der 2021 zum CEO der Partners Group ernannt worden war und vorübergehend weiter auch als „Head Private Equity“ fungierte.

Operative Expertise

Scheiders neuer Chef sagt laut Pressemitteilung: „Mit drei Jahrzehnten Erfahrung im Senior Management ist Wolf der ideale Kandidat, um die operative Expertise zu vertiefen, die unsere transformativen Investitionsmaßnahmen unterstreicht. In diesem neuen makroökonomischen Umfeld wird die Fähigkeit in Private Equity, Unternehmen effektiv zu transformieren, ein entscheidender Differenzierungsfaktor sein."

Wolf-Henning Scheider kommentiert: „Nach einer langen Karriere in der Industrie, in der ich Unternehmen erfolgreich führte, freue ich mich über die Möglichkeit, meine Erfahrungen in das breite Unternehmensportfolio der Partners Group einzubringen.“ Für „einen Branchenveteranen wie mich“ sei es „äußerst ansprechend, dass die Mitarbeiter mit operativer Erfahrung und Investitionserfahrung bei Partners Group während des gesamten Anlagehorizontes eng zusammenarbeiten.“

Bosch, Mahle, ZF

Wenn der 60-jährige Scheider Friedrichshafen zum Jahreswechsel verlässt, dann war er fünf Jahre lang Vorstandsvorsitzender der ZF (Jahresumsatz 2021: mehr als 38 Milliarden Euro). Zuvor war er CEO bei Mahle und Mitglied der Geschäftsführung bei Bosch.